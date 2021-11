A Natale, sono i gadget eco-friendly i regali aziendali perfetti da fare

Negli ultimi tempi, cresce sempre di più l’attenzione rivolta alle tematiche ambientali. Nella vita di ogni giorno, si incentivano comportamenti più eco-friendly, a sostegno della buona salute del nostro pianeta.

Si può riscontare questa sensibilità nei confronti dell’ambiente anche in campo commerciale e se stai cercando un omaggio aziendale che sia allo stesso tempo promozionale e sostenibile, allora i gadget ecologici rappresentano un’idea vincente, in grado di fidelizzare i vecchi clienti e di attirare le attenzioni di quelli potenziali.

Se non sai come creare un gadget innovativo ed ecosostenibile, ecco qualche consiglio che potrebbe esserti d’aiuto.

Perché scegliere un gadget ecologico

Un gadget aziendale è sempre una buona idea per promuovere la propria attività. Un omaggio con logo rappresenta al tempo stesso sia un regalo gradito per i tuoi clienti, storici e potenziali, che un veicolo promozionale per la tua azienda. Il gadget, infatti, ha lo scopo di rendere ben visibile il tuo marchio; scegliendo un oggetto utile e duraturo, aumenterai le possibilità di una visibilità maggiormente protratta nel tempo.

Il mondo del mercato è sempre in evoluzione: negli ultimi anni, per esempio, l’attenzione alle tematiche ambientali è cresciuta sempre di più. Per questo motivo, se vuoi omaggiare i tuoi clienti facendo loro un regalo gradito, puoi decidere di personalizzare un gadget ecologico con il logo della tua attività.

In commercio, ci sono moltissimi oggetti ecosostenibili che possono essere degli ottimi gadget promozionali: dalle shoppers in cotone alle matite in legno, dalle penne in sughero o in bambù ai block notes in cartoncino riciclato, non avrai sicuramente difficoltà a trovare l’omaggio adatto alla promozione della tua attività!

Un omaggio ecosostenibile può essere anche un valido regalo aziendale, da distribuire ai tuoi dipendenti in varie occasioni, come per esempio in prossimità del Natale o durante un particolare evento.

Alcuni esempi di gadget ecologici

Come già accennato, sono moltissimi i modelli di gadget ecologici disponibili in commercio. Utile e facile da personalizzare, la shopper in cotone rappresenta un perfetto omaggio aziendale: i tuoi clienti possono portarla al lavoro e in palestra o anche riutilizzarla per andare a fare la spesa.

In una borsa personalizzabile di questo tipo puoi anche inserire altri gadget promozionali, come penne, matite o block notes, sempre eco-friendly.

Sul sito Stampasi.it ci sono tanti modelli, tra i quali puoi scegliere.

I block notes personalizzati Bulfinch, per esempio, hanno copertina in cartoncino riciclato e sessanta fogli di carta liscia, sempre riciclata. A questo gadget si può abbinare il set matite colorate personalizzate Donatello, che comprende dodici mini pastelli già temperati contenuti in un astuccio cilindrico in cartone, o anche la penna ecologica Berk, con meccanismo a scatto, un serbatoio in materiale cartaceo biodegradabile e finiture in plastica derivata dal mais, disponibile in vari colori.

Un gadget ecosostenibile che riscuote sempre molto successo è la borraccia personalizzabile con il logo della propria azienda. Comoda e “green”, una borraccia personalizzata è in grado di sposare uno stile di vita eco-friendly e di pubblicizzare la tua attività. Sempre sul sito Stampasi.it ci sono diversi modelli a disposizione. Una borraccia molto acquistata è quella in alluminio Oregon, con moschettone e una capienza di 400 ml.

Come realizzare un gadget ecosostenibile

Personalizzare un gadget ecologico è molto semplice.

Non devi fare altro che andare sul sito Stampasi.it e scegliere il modello di omaggio promozionale, valutando anche il minimo d’ordine da effettuare. Successivamente, devi indicare il quantitativo per colore, le posizioni e il tipo di stampa, allegando il file contenente il logo o il nome della tua azienda. Per qualsiasi problema, puoi contattare direttamente lo staff di StampaSi, tramite i recapiti reperibili sul sito.

La spedizione standard è sempre gratuita, altrimenti puoi anticipare la data di consegna pagando un esiguo surplus.

Ora non ti resta che scegliere il tuo gadget e distribuire ai tuoi clienti un perfetto omaggio aziendale, che sia utile ed ecosostenibile!