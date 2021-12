Un’esclusiva torta di 31.700 mattoncini LEGO per festeggiare i 200 anni di Louis Vuitton

Il lusso fa festa con i Lego: Louis Vuitton spegne ben 200 candeline e lo fa con una torta che non si mangia, fatta con tanti mattoncini colorati.

La torta Lego è stata racchiusa in un baule appositamente progettato ed è composta da 31.700 mattoncini bianchi, neri, lavanda e rosa che hanno ricreato il volto di Louis Vuitton, accompagnato dal nome dei fondatori della casa di lusso francese e da diversi fiori tridimensionali decorativi.

Il video promozionale inizia con mani rivestite di guanti bianchi che aprono il baule da cui si svela la torta. All’interno è menzionato l’anno di nascita di Louis Vuitton, 1821, insieme a un messaggio di buon compleanno.

In occasione del 200° compleanno di Louis Vuitton, la Maison ha collaborato con LEGO® per costruire una torta utilizzando 31.700 mattoncini – si legge sul canale Youtube dell’azienda – Ospitata in un baule Louis Vuitton appositamente progettato, questa opera d’arte unica è stata personalizzata con LEGO® DOTS, celebrando la creatività, l’immaginazione e il colorato mondo delle menti giovanili

Il baule presenta molti lussuosi cassetti foderati in blu cobalto per riporre i pezzi Lego. Opera d’arte unica, ma purtroppo non destinata al pubblico. Solo celebrativa e promozionale.

Quindi possiamo solo ammirare. E che spettacolo!

Fonte: Louis Vuitton/Youtube

