Lego lancia il nuovo set dedicato alla Notte Stellata di Van Gogh, è ufficiale!

La notte stellata di Van Gogh è uno dei dipinti più celebri e riprodotti al mondo. E ora è diventerà un set Lego!

L’azienda di mattoncini più famosa al mondo ha annunciato ufficialmente di aver scelto la bellissima creazione è di un appassionato, Truman Cheng (alias legotruman), per trasformarla in un set da mettere in vendita.

Siamo felici di annunciare che questo concept LEGO Ideas è stato scelto per diventare un set. Godetevi Notte stellata di Van Gogh Grazie @legotruman 😬queste immagini sono l'idea concept e non il futuro set Posted by LEGO on Wednesday, March 17, 2021

Cheng aveva partecipato a un contest indetto da LEGO con la sua opera “Vincent van Gogh: The Starry Night”, conquistando la stessa società, sempre a caccia di nuove idee per i suoi mattoncini.

“Il concept di Truman di uno dei dipinti e pittori più famosi illustra un modo completamente nuovo di pensare all’arte LEGO, che è davvero notevole. Negli ultimi 4 mesi, il comitato di revisione LEGO ha valutato 35 idee di prodotti che hanno raggiunto 10.000 sostenitori tra l’inizio di maggio e l’inizio di settembre 2020” si leggeva sul sito ufficiale.

Cheng infatti aveva ottenuto i 10mila voti necessari a rendere il suo progetto un vero set Lego. La sua opera ha ricostruito il dipinto originale in una scena 3D, con una forte enfasi sulle iconiche pennellate dell’artista e sulla scelta del colore. Diverse sono le tecniche vengono utilizzate per riprodurre il bellissimo quadro di van Gogh.

Clip e staffe formano la nuvola vorticosa; altri mattoncini piatti sono stati impilati per formare i pendii e i cespugli mentre le parti curve hanno creato il cipresso.

“Adoro mettere la mini figure davanti allo scenario 3D. È come guardare l’artista che lavora sul dipinto in tempo reale”, racconta l’autore che per realizzare la sua Notte stellata ha usato ben 1552 mattoncini.

Una chicca che gli appassionati di arte e di LEGO non potranno assolutamente perdere!

Fonti di riferimento: Ideas/LEGO, LEGO

