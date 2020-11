Lego lancia 4 nuovi set formato libro, quando si aprono diventano aule di Harry Potter

I Lego tornano a rendere omaggio a Harry Potter. Dal 2018, l’azienda danese non ha smesso di sorprenderci e ha appena annunciato quattro nuovi set davvero speciali, che saranno messi in vendita da 1° gennaio 2021. Si tratta di veri e propri libri Lego da costruire.

Non eravamo abituati a vedere le nuove uscite così presto durante l’anno, dal momento che la gamma di Harry Potter di solito esce durante l’estate ma Lego anticipa una novità che sbarcherà tra poche settimane sul mercato.

Si tratta di 4 nuovi volumi da costruire, nei colori delle 4 case di Hogwarts. Ma non finisce qui, poiché ogni libro può aprirsi e dispiegarsi per formare un’aula dedicata a una delle materie.

Troviamo così, nel libro marrone-arancio dedicato a Grifondoro, il corso di Trasfigurazione. Minerva McGranitt insegna a Ron e Hermione come trasformare gli animali in oggetti. Vi è poi il Green Water Book, dedicato a Serpeverde, che contiene muri pieni di scaffali di ingredienti per la lezione di pozioni di Severus Piton. Il professore è accompagnato da Draco Malfoy e Seamus Finnigan. Quest’ultimo sembra aver fatto esplodere il suo calderone.

Il libro beige rappresenta Tassorosso svela una serra botanica in cui i personaggi diCedric Diggory e Neville Paciock frequentano il corso di erbologia che sembra riguardare mandragora e zucca.

Infine, il libro dedicato a Corvonero, grigio bluastro, ci permette di imparare il famoso Wingardium Leviosa. E’ il corso di incantesimi che vede come protagonisti Cho Chang e Harry Potter che provano gli incantesimi sotto la guida del Professor Vitious.

La novità sta nel fatto che si tratta di set “tascabili”, non di piccoli dimensioni ma facili da portare con se e da riporre visto che una volta usati per il gioco, si possono riporre all’interno del libro. Quest’ultimo, se aperto, costituisce il set, la scena in cui si svolge l’azione ossia l’aula.

I diversi libri possono anche essere combinati, mettendoli dorso contro dorso e possono essere posizionati in questo modo per creare un universo a 360°. Il costo è di 29,99 € a libro, o 120 € per la collezione completa.

Qui il video che mostra le quattro aule/libri:

New LEGO Harry Potter Hogwarts Moments coming soon! Which is your favorite class? A: Transfiguration

B: Potions

C. Herbology

D: Charms pic.twitter.com/udVNWr8CuN — LEGO (@LEGO_Group) November 16, 2020

Potrebbe essere un’idea regalo per la Befana, visto che l’uscita è prevista per l’inizio di gennaio.

Fonti di riferimento: Twitter/Lego, Lego

