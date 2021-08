Lego festeggia i 20 anni della serie Harry Potter con un set strepitoso che riproduce anche i minuscoli dettagli della saga

Sono 20 anni che la Lego celebra Harry Potter e per festeggiare arriva il nuovo set LEGO Harry Potter™ Hogwarts™ Icons Collectors’ Edition, che cattura alcuni dei personaggi e dei momenti più celebri della saga in un unico modello da esposizione.

Seduto al centro del set è il fedele gufo di Harry, Hedwig™, che stringe in mano la famigerata lettera di Hogwarts, e non mancano la bacchetta magica e gli occhiali di Harry, una rana di cioccolato, un vassoio con cinque bottiglie di pozioni e ingredienti, nonché il diario di Tom Riddle, il Boccino d’oro e una sciarpa della scuola personalizzabile.

3010 pezzi, per oltre 44 cm di altezza, 50 cm di larghezza e 33 cm di profondità, corredati da uno stand su misura e una piastrella celebrativa per il 20° anniversario di LEGO® Harry Potter™.

Il set include anche un trio di “minifigure” LEGO, tra cui Albus Silente™, Minerva McGonagall™ e Rubeus Hagrid™, che compaiono nella prima scena di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

La magia senza tempo di Harry Potter non ti lascia mai, e questo nuovo set LEGO è il nostro modo di celebrare i 20 anni di LEGO Harry Potter e le persone meravigliose e le cose che si trovano in esso commenta il designer Marcos Bessa – Ogni oggetto del set è pieno di ricordi, dalle partite vinte di quidditch agli ingredienti delle pozioni iconiche, per non parlare di quell’importantissima lettera. Costruire il set riporterà sicuramente ricordi affettuosi sia per i fan di Harry Potter che per quelli della LEGO.