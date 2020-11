In arrivo uno dei più grandi Lego® di sempre: è il Colosseo

Mancava all’appello e sarà uno dei set Lego® più grandi di sempre: è il Colosseo di Roma, proprio come è ora, con le sue parti crollate e l’aspetto del rudere immortale. Ad un costo non proprio per tutti, sarà in vendita dal prossimo 27 novembre.

Oltre 27 cm di altezza, 52 cm di larghezza e 59 cm di profondità, per un totale di 9.036 pezzi: è uno dei più grandi set Lego® al mondo e costa 499,99 euro. È già stato annunciato sul sito ufficiale dell’azienda, ma per comprarlo bisognerà attendere il 27 novembre.

L’azienda, che ha promesso di usare solo mattoncini “verdi” entro il 2020, ha ora sfoderato questo enorme modello da esposizione, per appassionati di architettura, di storia, ma anche delle semplici costruzioni, che poggia su una base ovale per essere apprezzato da ogni lato.

Ma attenzione: non è una riproduzione del celebre anfiteatro come si pensa sia stato all’epoca dell’antica Roma, ma una riduzione in scala di come è oggi, completo di ipogeo, l’elaborata struttura sotto il pavimento dell’arena.

È stato progetto da Rok Zgalin Kobe, l’autore del set Lego® del quartier generale delle Nazioni Unite e del Big Ben. Questo, tuttavia, è il più grande e forse il più divertente. 9,036 pezzi che impegneranno il tempo e probabilmente il portafoglio degli appassionati.

“Niente al mondo è in grado di superare la maestosità del Colosseo di Roma” si legge sul sito dell’azienda.

Come darle torto.

Fonti di riferimento: Lego®

