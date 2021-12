Il cane da guardia robot creato da tre studenti nigeriani contro i furti in appartamento

Addio cani da guardia: un gruppo di studenti nigeriani ha inventato un cyber-cane che avverte i proprietari della presenza dei ladri in giardino.

Troppo spesso i cani vengono adottati, se non persino comprati, con il mero scopo di “fare la guardia”; vengono così lasciati alla catena e ancor prima addestrati per diventare aggressivi. Non solo, questi animali vengono esposti a diversi rischi, dal momento che sono il primo strumento di difesa contro i malintenzionati.

Un team di ricerca nigeriano ha deciso di porre fine a questa usanza, utilizzando le proprie conoscenze nel campo della robotica per creare un Fido elettronico da guardia. Si tratta di tre studenti del Dipartimento di Fisica ed Elettronica della Adekunle Ajasin University; il loro obiettivo è aiutare ad affrontare il crescente problema dell’insicurezza in Nigeria.

La loro invenzione è un esempio dell’applicazione della robotica nell’area della sicurezza personale; un’urgenza che nasce dalle crescenti minacce alla pace e alla tranquillità pubblica a seguito di insurrezioni, banditismo, rapimenti e uccisioni nelle aree rurali e urbane del Paese .

Gli inventori hanno spiegato che il cane robot ha una combinazione di sensori di movimento e suono, che gli consente di abbaiare allo stesso modo di un vero cane, quando nota uno strano movimento o sente un rumore.

Quando il cane rileva un movimento attraverso il sensore, immediatamente invia un impulso alla telecamera e quindi la telecamera aiuta il proprietario a interagire con il cane per vedere cosa sta effettivamente percependo.

spiega uno degli studenti del team.

Il cane robotico inizia ad abbaiare per avvisare il proprietario che sta accadendo qualcosa. Tutto ciò che la persona deve fare è collegare il proprio dispositivo al robot, così da poter vedere tutto ciò che accade nelle vicinanze, senza mettersi a rischio. Il proprietario può anche registrare e scattare foto di tutto ciò che sta accadendo in quel momento, immagini che possono essere utilizzate come prova per una eventuale futura denuncia.

Uno degli scopi principali di questo cane robotico è l’utilizzo che se ne può fare, per affrontare un grande problema della nazione, ovvero la sicurezza pubblica. Con l’aiuto di questa innovazione, il proprietario del robot non deve nemmeno mettere a rischio e uscire per vedere perché il suo cane abbaia.

Le principali sfide che la ricerca tecnologica in Nigeria deve affrontare include l’ambiente ostile, la mancanza di accesso a finanziamenti e investitori, la scarsa qualità dei servizi Internet e l’alimentazione. I ragazzi però non demordono e hanno chiesto alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni e ai privati di investire in questa innovazione, che ritengono possa essere d’aiuto per ridurre il preoccupante livello di insicurezza nel Paese.

