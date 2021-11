La Fontana di Trevi di LEGO®lascia tutti senza fiato: ventimila mattoncini per un’opera unica tutta italiana

Ventimila pezzettini LEGO® a incastro, uno dopo l’altro, per ricostruire l’immensa Fontana di Trevi di Roma. L’autore è l’artista Maurizio Lampis, presidente dell’associazione Culturale Karalisbrick e Fondatore del Museo del Mattoncino Karalisbrick a Sestu.

La Fontana di Trevi, immensa opera inaugurata nel lontano 1792, è da sempre teatro di riprese (come non ricordare il celebre film di Federico Fellini) e meta turistica apprezzata da tutto il mondo. E già era stata riprodotta in piccola scala da Lego come parte del set LEGO®Architecture

Ma ora è immensa, ricostruita nei minimi dettagli con più di 20mila pezzi, un’opera d’arte unica che sta incantando il mondo, con più di 150.000 visualizzazioni sui social.

Il progetto è partito 5 mesi fa spinto dalla voglia di realizzare uno dei monumenti italiani più importanti – scrive l’autore su Instagram – Questo arriva dopo aver costruito nel 2019 la Basilica di Bonaria di Cagliari, simbolo della Sardegna. Ci sono voluti circa 20.000 mattoncini per riprodurla più fedelmente possibile, è in Scala Minifigura ed ha le seguenti dimensioni: 75 cm di Larghezza x 50 cm di Profondità con Altezza 70 cm nel punto più alto

Sarà visibile per un breve periodo al Museo del Mattoncino Karalisbrick a Sestu prima di incominciare un Tour per la Sardegna in compagnia del Colosseo.

Non resta che ammirare le immagini da brividi.

Fonti: KaralisbricK/Facebook / KaralisbricK/Instagram

