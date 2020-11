AirPods Pro difettosi? Apple offre la sostituzione gratuita (ma è già prevista per legge)

Problemi ai vostri AirPods Pro? Strani crepitii e suoni che aumentano in ambienti rumorosi? Non è una vostra impressione ma anche Apple ha riconosciuto che i propri costosi auricolari hanno dei problemi. Per questo ha avviato un programma di assistenza che prevede la sostituzione gratuita del prodotto.

Alcuni utenti di AirPods Pro infatti hanno segnalato una serie di problemi audio e anche un malfunzionamento segnalati non solo in Italia ma in molti paesi del mondo. E finalmente Apple ha riconosciuto l’esistenza del problema, avviando un programma di sostituzione.

“Apple ha stabilito che una piccola percentuale di AirPods Pro potrebbe riscontrare problemi di audio. Le unità interessate sono state prodotte prima di ottobre 2020” si legge nella pagina ufficiale dedicata al programma.

In particolare, gli AirPods Pro interessati potrebbero presentere uno o più dei seguenti problemi:

Crepitio o suoni statici che aumentano in ambienti rumorosi, durante l’esercizio fisico o mentre si parla al telefono

La cancellazione attiva del rumore non funziona come previsto, ad esempio si ha una perdita dei bassi o un aumento dei suoni di sottofondo, come il rumore della strada o dell’aereo

Chi dovesse riscontrare tali malfunzionamenti può dunque contattare Apple o un fornitore di servizi autorizzato che fornirà assistenza gratuita e la sostituzione di uno o di entrambi gli auricolari.

Precisa però Cupertino che nessun altro modello di AirPods rientra nel programma di sostituzione, solo i Pro.

Come fare per segnalare il problema

Le opzioni messe a disposizione sono tre ma rima di tutto gli auricolari dovranno essere esaminati per accertare che siano idonei al programma e all’eventuale sostituzione. Quest’ultima però non riguarda la custodia. Si potrà poi scegliere di:

Trovare un fornitore di servizi autorizzato Apple

Fissare un appuntamento in un Apple Store

Contattare l’assistenza Apple



“Questo programma Apple a livello mondiale non estende la copertura della garanzia standard di AirPods Pro” conclude la società.

Sostituzione gratuita. Gli utenti esultano ma…

Un ottimo servizio di assistenza, si pensa. Ma secondo il sito francesec QueChoisir il gesto è meno onorevole di quanto sembri: la garanzia legale di conformità obbliga già Apple a riparare o sostituire qualsiasi prodotto difettoso entro 2 anni dall’acquisto. E gli AirPods Pro rientrano in questa casistica visto che sono stati lanciati un anno fa.

Spiega QueChoisir che il 30 ottobre, Apple ha apportato modifiche sul proprio sito web nelle pagine relative all’assistenza indicando che alcuni Airpods Pro potrebbero riscontrare problemi audio e che sono state interessati solo quelli prodotte prima di ottobre 2020, ossia la maggior parte di quelli in circolazione. Ma gli Airpods Pro erano comunque coperti dalla garanzia legale di conformità che dura due anni dalla data di acquisto nel nostro paese. Non era dunque necessario un programma di sostituzione gratuito visto che Apple è legalmente obbligata a riparare o sostituire qualsiasi Airpod Pro difettoso.

In ogni caso, se avete acquistato questi auricolari e avete notato questi problemi, potete richiederne la sostituzione QUI

Fonti di riferimento: Apple, QueChoisir