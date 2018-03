Una sorta di caccia al tesoro che sembra uscita da un film di fantascienza. Ma è tutto vero. Provate a mettere insieme i Lego, l'arte e i bitcoin. Apparentemente nessun collegamento ma l'artista Andy Bauch ha ideato un insolito modo per vincere dei bitcoin, nascondono delle chiavi private di wallet nelle sue creazioni fatte coi celebri mattoncini.

Dallo scorso venerdì, le opere sono esposte presso il Castelli Art Space di Los Angeles. Il nome della collezione dice già tutto, “New Money”. Ogni opera nasconde una chiave privata per una criptovaluta differente.

Bauch ha acquistato le criptovalute nel 2016 a valori inferiori rispetto a quelli attuali. Successivamente, le ha depositate ciascuna nel proprio wallet. Le chiavi sono state elaborate da un algoritmo che a sua volta ha dato vita a un pattern, uno schema a cui l'artista si è ispirato, riproducendolo coi Lego.

Le opere sono state create utilizzando 100.000 mattoncini. Secondo Bauch, i pattern sono stati generati con "input umani e algoritmici ". In totale, le opere in mostra contengono 10.000 dollari in varie criptovalute, come Bitcoin, Dogecoin, Litecoin e Cannabiscoin. Il premio più ricco contiene bitcoin per un valore di circa 1600-1700 dollari.

"Sto tentando di aiutare coloro che non hanno un background di informatica a visualizzare e comprendere il concetto piuttosto astratto di criptovalute e contemporaneamente a democratizzare il potenziale e la volatilità che ne deriv a", ha detto Bauch.

Il titolo di ogni opera d'arte comunica allo spettatore quale criptovaluta è nascosta nel suo schema e quanto valeva al momento della creazione, che varia da $ 10 a $ 90. Il valore delle opere d'arte è in costante cambiamento insieme al prezzo delle criptovalute che rappresentano, ma in qualsiasi momento uno spettatore potrebbe scoprire il codice di un'opera d'arte e svuotare il portafoglio di criptovalute che nasconde.

Volete provare anche voi a scovare la chiave nascosta nelle opere per ottenere uno dei premi messi in palio? Cliccate qui e guardate con attenzione tutte le creazioni di Bauch.

