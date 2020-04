L’Escape Room virtuale (e gratuita) di “Harry Potter” che ti trasporterà a Hogwarts durante la quarantena

Addentrarsi nel magico mondo di Harry Potter restando a casa davanti al computer? Non si tratta di magia; è già realtà grazie all’Hogwarts Digital Escape Room!

Negli ultimi anni, il format delle escape room (giochi di logica in cui bisogna trovare il modo di fuggire da un luogo, risolvendo degli enigmi) ha riscosso un grande successo tra i giovani e non solo. In questo periodo, però, l’emergenza coronavirus ci costringe a restare tra le mura domestiche.

Per questo la biblioteca Peters Township Public Library di McMurray, in Pennsylvania, ha pensato bene di realizzare una escape room digitale dedicata a Harry Potter e al fantastico universo di Hogwarts. Come specificato sul sito della biblioteca, il gioco è adatto sia ai più giovani che agli adulti e dura circa un quarto d’ora.

L’iniziativa è stata ideata dal bibliotecario Sydney Krawiec, che si occupa dei servizi per i giovani presso Peters Township Public Library. Il gioco permette di calarsi nei panni del mago più amato di sempre e dei suoi amici. Tutto ha inizio al primo anno alla Scuola di Magia e Stregoneria: dopo essere stati smistati e aver cenato con i nuovi compagni di classe, ci si ritrova nella sala comune dove viene annunciato che bisogna portare a termine una serie di attività.

Da lì incomincia l’avventura fatta di enigmi, rompicapi di logica e matematica e incantesimi. L’obiettivo sarà fuggire da una stanza chiusa per ritornare nel dormitorio di Hogwarts. Gli utenti potranno scegliere se giocare da soli o unirsi ad altri compagni di squadra per rendere quest’esperienza più divertente.

Insomma, l’Hogwarts Digital Escape Room farà sicuramente felici i numerosissimi fan di Harry Potter che avranno la possibilità di svagarsi, di mettersi alla prova e di evadere (seppur virtualmente) durante questa quarantena!

Per iniziare a giocare clicca qui

Fonte: Peters Township Public Library