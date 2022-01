Wordle, l’algoritmo per vincere sempre nella sfida enigmistica che spopola su TikTok e Twitter

Wordle è il gioco di parole più popolare del momento, che ha conquistato milioni di persone in pochi mesi. Per aiutare gli utenti a indovinare la parola del giorno un data scientist spagnolo ha creato un algoritmo vincente

È nato soltanto lo scorso anno, ma ha già conquistato milioni di utenti diventando il gioco più in voga del momento e più chiacchierato su Twitter e TikTok. Sicuramente avrete capito che stiamo parlando di Wordle, un puzzle game gratuito disponibile online. Per vincere bisogna risolvere una sorta di rebus che cambia ogni giorno, ma indovinare la parola al primo colpo è un’impresa impossibile o quasi. Ad aiutare i giocatori ci ha pensato uno scienziato spagnolo, che ha messo a punto una strategia che permette di azzeccare la parola segreta dal giorno, vincendo il 99% delle sfide. Scopriamo in cosa consiste, ma prima vediamo come funziona il popolarissimo gioco, considerato da molti l’erede dell’altrettanto fortunato Ruzzle.

Come funziona Wordle

Ad ideare il gioco di parole online nel 2021 è stato Josh Wardle, un ingegnere informatico di Brooklyn, ma sicuramente non si sarebbe mai aspettato che la sua invenzione avrebbe ottenuto un successo planetario.

Nel gioco possono cimentarsi tutti accedendo al sito web dedicato. Ogni giorno c’è una nuova parola diversa da individuare. Tutte le parole sono in inglese, ma non è necessario essere madrelingua per avere buoni risultati. Usando la tastiera bisogna inserire le lettere dell’ipotetica parola: nel caso in cui la lettera scelta sia corretta e si trovi nella posizione esatta, la casella si colora di verde; invece se la lettera inserita è presente nella parola ma non è nella posizione giusta, il box diventa giallo; infine, se la lettera scelta non è compresa nella parola di quel giorno, il box diventa grigio. Per indovinare la parola si hanno a disposizione solo sei tentativi.