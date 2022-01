Siamo finiti a passare un terzo delle nostre giornate usando app dello smartphone

Un nuovo report inglese rivela quanto tempo trascorriamo con il nostro smartphone e quali sono le app maggiormente utilizzate

Trascorriamo, in media, un terzo delle nostre giornate al cellulare: ben 4 ore e 48 minuti al giorno, secondo una stima fatta dalla società di monitoraggio delle app App Annie – un aumento del 30% rispetto ai dati raccolti nel 2019. Certamente la pandemia e la necessità di trascorrere molto tempo isolati, lontano dalle persone a cui vogliamo bene, ha fatto aumentare il tempo che trascorriamo davanti allo schermo dello smartphone – la cui funzione principale, in mezzo a mille altre, resta ancora quella di metterci in comunicazione con il mondo attraverso telefonate, videochiamate e messaggistica.

I dati del 2021

Tuttavia, ciò che cresce (e preoccupa) è il tempo dissipato sui social network o con i giochi. Infatti, il 70% del tempo trascorso con lo smartphone viene speso su app social e video. TikTok vince come app più scaricata al mondo, con 1,5 miliardi di utenti attivi ogni mese. Fra le app streaming più popolari al mondo medaglia d’oro a YouTube, che registra oltre 1 milione di download in 60 paesi diversi, seguita dalla piattaforma di streaming Netflix. Anche i giochi passatempo hanno visto crescere enormemente il loro fatturato nell’ultimo anno: le app di gioco più scaricate sono Hair Challenge (un gioco in cui si deve evitare di farsi tagliare i capelli) e Bridge Race (nel quale bisogna raccogliere mattoncini per costruire scale).

Per fortuna, non solo app “rubatempo” affollano i nostri smartphone: sempre secondo il report, molte persone hanno scaricato applicazioni di autoaiuto (come quelle dedicate alla meditazione, alla consapevolezza, al rilassamento) – probabilmente in risposta al forte stress emotivo causato dalla pandemia e dai mesi di isolamento, che hanno avuto influenza molto negativa sulla psiche delle persone. Le app di meditazione come Headspace e Calm sono risultate quelle più scaricate in assoluto nella loro categoria, facendo registrare una crescita del 27% nel 2021. Con la chiusura di palestre e centri sportivi, anche le app per salute e fitness hanno visto un aumento nei download – così come le applicazioni dedicate al mondo del cibo da asporto e del delivery: UberEats e Grubhub sono le applicazioni maggiormente scaricate. Infine, in un anno in cui il mondo è stato confinato nelle anguste pareti di casa nostra, anche lo shopping si è fatto virtuale: boom di acquisti online in tutto il mondo e di download di applicazioni dedicate all’e-commerce – prima fra tutte, Amazon.

Siamo dipendenti dal nostro smartphone?

Il fatto che abbiamo dovuto trascorrere molto tempo chiusi in casa, lontano dalle attività a cui eravamo abituati e privi delle persone care non giustifica l’uso smodato che abbiamo fatto e che facciamo del nostro smartphone, che assorbe sempre più il nostro tempo e le nostre energie e che ci sottrae tempo che potremmo dedicare ad attività più proficue. Se non riusciamo a staccarci mai dal nostro amato cellulare, se ce lo portiamo pure a letto o a tavola durante i pasti in famiglia, se quando siamo fuori ci portiamo sempre appresso un caricatore portatile o il caricabatterie nel caso in cui fosse necessaria una carica d’emergenza, allora forse c’è un problema.

Nomofobia, questo è il nome con cui si indica scientificamente la dipendenza dallo smartphone – una dipendenza non diversa dall’alcol o dal fumo di sigaretta, che modifica il nostro cervello e i nostri comportamenti. Proprio come nel caso di una dipendenza se ci viene sottratto lo smartphone, se si spegne perché scarico, se non abbiamo campo o la possibilità di accedere alla rete Internet, ci sentiamo smarriti, persi: ecco allora che compaiono veri e propri sintomi fisici quali ansia, sudorazione, nervosismo, tachicardia, panico.

Qualche consiglio per un uso più consapevole del cellulare

Se ci riconosciamo nel profilo di un nomofobico e ci rendiamo conto che il nostro uso dello smartphone sta diventando patologico, possiamo correre ai ripari mettendo in atto qualche strategia per ripristinare una corretta e sana relazione con l’aggeggio tecnologico che abbiamo sempre in tasca.

Blocchi all’utilizzo . Tutti gli smartphone permettono la possibilità di impostare dei “blocchi” temporali all’utilizzo delle app: possiamo scegliere di trascorrere solo 30 minuti al giorno su Facebook o TikTok e il nostro dispositivo ci impedirà l’accesso all’app una volta scaduto il tempo. Anche se 30 minuti possono sembrarci tantissimi, quando siamo annoiati o nervosi trascorrono in un lampo!

Fonti: BBC / App Annie

