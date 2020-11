The Climate App: da un ricercatore NASA, il social network contro la crisi climatica

Si chiama The Climate App il nuovo Social Network che punta a contrastare la crisi climatica in atto grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

Ideata da Sam Naef, ricercatore presso la NASA, The Climate App è stata pensata per connettere le persone e ispirarle a migliorare i propri comportamenti coinvolgendoli in sfide divertenti e giochi e facendo conoscere loro esempi positivi.

Rispetto ad altre app nate con lo stesso scopo come Eco-buddy, Capture e Almond, The Climate App si concentrerà sull’aspetto social, cercando di rendere la riduzione del proprio impatto facile, divertente e coinvolgente.

Il fine è quello di ”trasformare la società in una società che agisce per ridurre il carbonio”, come ha spiegato lo stesso ideatore.

“L’elemento sociale è molto importante, poiché ispira altre persone. Il motivo numero uno per cui qualcuno cambia il proprio comportamento è la pressione positiva dei pari. L’app rende molto chiaro alle persone cosa fanno gli altri intorno a loro. Dobbiamo anche rendere divertente il taglio del carbonio, come duolingo rende divertente l’apprendimento di una lingua. Stiamo prendendo molta ispirazione da loro. Pensala come una combinazione di duolingo, Strava e Instagram”, ha dichiatato Sam Naef.

Alla progettazione dell’app hanno collaborato oltre 400 persone, tutte in modo volontario. La realizzazione è avvenuta anche grazie a una campagna di crowdfunding; al momento il team sta lavorando per migliorare il design e aggiungere funzionalità utili e il lancio è previsto per il prossimo febbraio.

Fonti di riferimento: Climate App/Medium

