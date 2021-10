Attenzione, le app connesse a Squid Game installano virus “mangiasoldi” sul tuo smartphone

Attenzione alle centinaia di app non ufficiali comparse negli store dei nostri smartphone dopo il clamoroso successo della serie di Netflix: nascondono pericoli

Sono stati impiegati anni per concepirla, ma le sono bastati pochi giorni per fare il giro del mondo e per imporsi nell’immaginario collettivo di tutti: stiamo parlando di “Squid Game”, la serie TV Netflix made in Corea che ha incassato un successo planetario. Proprio sull’onda di questo incredibile successo, sono apparse nell’ultimo mese oltre 200 applicazioni nello store di Google, che promettono sfondi, sticker ed emoticon legati alla serie. Attenzione: si tratta in realtà di app portatrici di virus o di servizi a pagamento che vengono attivati sui nostri dispositivi e che finiscono per rubare i nostri soldi.

L’allarme è stato lanciato da Lukas Stefanko, un ricercatore per la sicurezza della società ESET, produttrice di software e antivirus, il quale ha prontamente segnalato a Google le app pericolose per gli utenti. In particolare è una l’app da cui tenersi alla larga, Squid Game Wallpaper, poiché nasconde nella sua programmazione il pericoloso malware Joker: si tratta di un virus che, una volta infettato il dispositivo tecnologico su cui è stato installato, ruba tutti i dati sensibili, le password e le coordinate bancarie, con conseguenze facilmente immaginabili; oltre a questo, Joker si può trasformare in un adware, importunandoci continuamente con pubblicità non richiesta (non di rado si tratta, anche in questo caso, di servizi a pagamento). Questo sistema è noto nel linguaggio informatico come Matrioska: da una singola app istallata se ne istallano automaticamente di nuove, e queste ultime possono nascondere insidie.

Over 200 #SquidGame related apps are available on Google Play Seems like a great opportunity to make money on in-app ads from one of the most popular TV show without official game.

The most downloaded of them reached 1M installs in 10 days. Its game play is not that well handled pic.twitter.com/gCOYXXaVHY — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) October 19, 2021

È bene dirlo chiaramente: non esiste alcuna app ufficiale legata a “Squid Game”, distribuita da Netflix o dai creatori della serie. Tutto ciò che si trova attualmente su PlayStore rappresenta uno sfruttamento illegale dei diritti commerciali e dell’immagine della serie coreana, e pertanto è meglio non scaricare nulla.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Lukas Stefanko

Ti consigliamo anche: