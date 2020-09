Nuovo smartphone: come scegliere tra i migliori telefoni Android

Chi è alla ricerca di un nuovo smartphone oggi ha davvero l’imbarazzo della scelta. Trai telefoni Android disponibili in commercio sono molteplici le offerte che permettono di acquistare prodotti di alta qualità, non necessariamente a prezzi elevatissimi. Se la spesa possibile va da meno di 100 euro fino a più di 1.000 euro, sono varie le aziende che propongono prodotti top di gamma a prezzi concorrenziali, non superiori ai 500-600 euro, pur offrendo prestazioni elevatissime. La scelta dipende da una serie di fatto, tra i quali il budget a disposizione è solo il primo, non necessariamente il più importante.

Quanto spendere per un buon telefono oggi

La domanda è ben posta, ma di difficile risposta. Nel senso che molto dipende dalle esigenze del singolo acquirente; c’è chi mostra lo smartphone come uno status symbol, chi lo usa anche per lo studio o per il lavoro, o addirittura per scattare fotografie e girare brevi video. Ovviamente ogni acquirente ha le proprie esigenze personali, tra le quali il budget a disposizione è solo una questione secondaria. Visto che l’offerta è però molto ampia, con prezzi che si possono anche discostare significativamente da quello medio per la singola fascia di prodotti, allora è bene fare mente locale anche su questo elemento. Uno smartphone basic, con hardware di qualità buona, ma senza grandi guizzi, costa oggi dai 150 ai 300 euro; per un prodotto top di gamma si parte da circa 400 euro, per prodotti di specifiche aziende, per arrivare fino a oltre 1.000 euro, per i prodotti dei brand più noti.

A cosa serve lo smartphone

Chi decide di acquistare un nuovo smartphone ha già delle chiare idee su quali siano le funzionalità essenziali. Tali idee si basano anche sull’utilizzo che si desidera fare del dispositivo, che può essere usato anche solo per comunicare con colleghi e amici, ma anche per scattare fotografie di un evento importante, o per rispondere alle e-mail dell’ufficio. Tra gli ultimi modelli di cellulari troviamo prodotti di ogni genere, da quelli che hanno un costo minimo, perfetti per un utilizzo sporadico, fino ai prodotti con fotocamere che consentono di scattare fotografie di qualità semi professionale o ai nuovo telefoni cellulari OLED, con display che possono competere con i migliori computer oggi in commercio. Precisare lo scopo per cui si sta sostituendo il telefono pone già delle questioni fondamentali, sulle quali è bene concentrarsi.

I prodotti top di gamma

Come avviene in tutti i prodotti commerciali, i top di gamma sono quelli che offrono le migliori prestazioni. Per quanto riguarda gli smartphone di nuova generazione stiamo parlando di hardware di alta qualità, ma anche di features originali ed esclusive. Un buon smartphone oggi deve disporre di un display OLED, o almeno con definizione in 4K; il processore deve essere dei brand più noti, tra i modelli appena usciti; la RAM deve essere superiore ai 4 GB, così come la memoria interna deve essere almeno di 64 GB. Le prestazioni più interessanti riguardano poi l’audio, la fotocamera, la presenza di più fotocamere in modo da garantire una perfetta visione, anche in grandangolo. La connessione 5G e una serie di applicazioni dedicate fanno il resto.

L’offerta LG

LG da alcuni anni sta proponendo sul mercato smartphone Android di alta qualità. Le fasce di prezzo, anche per i top di gamma, non sono eccessivamente elevate; questo permette anche a chi ha un budget non elevatissimo di acquistare uno smartphone di alta qualità e di godere di tutti i vantaggi connessi. LG Velvet è tra i prodotti di fascia medio alta quello più interessante; con tripla fotocamera posteriore, una a 48 megapixel, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, si tratta di uno smartphone di tutto rispetto, offerto a un prezzo concorrenziale. Chi desidera qualcosa in più si può rivolgere al modello LG V60 ThinQ, con display OLED da 6,8 pollici.