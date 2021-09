Non dovresti mai caricare così il cellulare, se non vuoi distruggere la batteria

Ecco qualche accorgimento che dovremmo adottare per preservare la salute del nostro cellulare e allungare la vita della sua batteria

Ci si lamenta spesso che la tecnologia moderna – in particolare PC, tablet e smartphone – non duri nel tempo e che dopo pochi anni ci si vede costretti a comprare un nuovo dispositivo, arrivando a spendere molti soldi per telefoni e altri device dai prezzi esorbitanti e dalla resa non eccellente nel medio-lungo periodo. Ma perché accade questo? Nessun complotto né una truffa da parte dei produttori di dispositivi elettronici: spesso, la colpa è nostra e della nostra cattiva manutenzione che distrugge i dispositivi quasi senza che noi ce ne accorgiamo.

Come tutelare la batteria del nostro dispositivo?

Innanzitutto, per evitare danni al sistema, è bene mantenere il nostro cellulare ad una temperatura costante, ed evitare sbalzi di temperatur a repentini che possano danneggiarlo: evitare, per esempio di lasciare il cellulare per molte ore sotto il sole per non surriscaldare i circuiti. Anche caricare il telefono all’interno della propria custodia protettiva non è una buona idea: il riscaldamento che si genera durante la carica sarà acuito dal fatto che il cellulare si trova chiuso nella custodia.

Importante poi è utilizzare il caricabatterie originale del nostro cellulare: un caricabatterie 'di fortuna', chiesto in prestito a un amico o comprato per pochi euro su una bancarella, potrebbe avere un voltaggio diverso da quello richiesto dal nostro cellulare (in eccesso o in difetto) e mettere così sotto sforzo la carica.

Un falso mito da sfatare riguarda poi il livello di carica del nostro dispositivo attaccato all'alimentazione: se prima era necessario attendere la carica completa prima di poter staccare il cellulare dall'alimentazione, le moderne batterie al litio possono essere caricate anche parzialmente senza venire per questo danneggiate. Anche attendere che il cellulare sia completamente scarico per procedere alla nuova carica è dannoso per il dispositivo, che potrebbe subirne danni irreparabili.

È bene evitare di lasciare il cellulare in carica per troppe ore, o peggio ancora per tutta la notte: quest'abitudine danneggia gravemente in nostro cellulare.

Quando il telefono è collegato all'alimentazione elettrica, inoltre, è bene evitare di usare app che consumano molta energia – come lettori di video, giochi e social: la batteria è già scaldata dalla carica e finirebbe con il surriscaldarsi.

Infine, sono disponibili specifiche app 'salva-batteria' (sia per Android che per IOS), che monitorano lo stato di salute della nostra batteria ed aiutano a preservarlo nel modo più efficace.

