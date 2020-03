Le 10 migliori applicazioni gratuite per le videochiamate di gruppo

Il coronavirus ci ha tolto parte della nostra libertà. Ci è stato chiesto, ragionevolmente, di evitare di uscire se non per casi di estrema necessità, per lavoro e per motivi medici. Ma i nostri amici, i nostri familiari ci mancano. Per fortuna, ad accorciare le distanze ci pensano gli smartphone, con le innumerevoli app che consentono di effettuare videochiamate di gruppo.

Se i cellulari spesso vengono criticati perché separano anche due persone sedute accanto, isolandole, dall’altra in situazioni come queste ci accorgiamo di quanto siano utili se sfruttati al meglio. Ne sono un esempio le videochiamate, sia con un solo interlocutore che con un gruppo di persone.

Oggi gli assembramenti, ma anche gli incontri tra più persone sono vietati, almeno fisicamente. Nessun limite invece a quelli virtuali! Esistono tante app sia per dispositi Ios che per Android con cui si possono effettuare videochiamate di gruppo. Ne abbiamo selezionate 10, tutte gratuite.

Viber

Quest’app garantisce chat di gruppo fino a 250 persone. Utile sia per riunire gli amici sia per fare una conference call con tanto di video tra colleghi di lavoro.

Clicca qui per scaricarla da dispositivi Apple e Android

Whatsapp

Un’app che non ha bisogno di presentazioni ma che sul fronte delle videochiamate di gruppo si trova un passo indietro rispetto ad altre. WhatsApp infatti consente di effettuare videochiamate con un massimo di 4 partecipanti.

Clicca qui per scaricarla da dispositivi Apple e Android

Skype

Come Whatsapp, è una delle applicazioni più usate, sia in ambito privato che lavorativo. Con un’unica videochiamata HD, Skype consente di parlare contemporaneamente con un massimo di 24 amici e parenti.

Clicca qui per scaricarla da dispositivi Apple e Android

JusTalk

JusTalk consente di videochiamare fino a 16 persone, garantendo audio di alta qualità e ad alta definizione video. Controlla facilmente la chiamata di gruppo (silenzia, blocca nuovi partecipanti o rimuovi partecipanti, ingrandisci lo schermo di chiunque). Invia simultaneamente testo, immagini e video di gruppo.

Clicca qui per scaricarla da dispositivi Apple e Android

Zoom

È considerata una delle migliori sul fronte delle videochiamate di gruppo. Essa ammette fino a 100 partecipanti in un’unica chiamata.

Clicca qui per scaricarla da dispositivi Apple e Android

Google Hangout ed Hangout meet

Il colosso di Mountain View con Hangout offre videochiamate gratuite con un massimo di 10 partecipanti con Hangout ma se vogliamo effettuare una videochiamata con più partecipanti, Gsuite offre anche Hangout meet, che ammette fino a 250 persone contemporaneamente.

Clicca qui per scaricare Hangout da dispositivi Apple e Android

Clicca qui per scaricare Hangout Meet da dispositivi Apple e Android

Google Duo

Un altro strumento offerto da Google è Duo, che permette di videocollegare fino a 8 persone insieme.

Clicca qui per scaricarla da dispositivi Apple e Android

Facebook Messenger

L’app Messenger targata Facebook permette di effettuare videochiamate di gruppo includendo fino a 6 persone in contemporanea in video. Fino a 50 altri utenti possono ascoltare e assistere alla conversazione oltre che intervenire a voce e con messaggi di testo.

Clicca qui per scaricarla da dispositivi Apple e Android

WeChat

Anche WeChat permette di effettuare videochiamate di gruppo. È possibile coinvolgere fino a 9 persone.

Clicca qui per scaricarla da dispositivi Apple e Android

Oovoo

Con ooVoo si possono effettuare videochiamate di gruppo fino a 12 persone.

Clicca qui per scaricarla da dispositivi Apple e Android

C’è solo l’imbarazzo della scelta. Non sarà come sedere al bar o alla tavola di casa con i propri amici e parenti ma è utile a farci sentire meno soli.

