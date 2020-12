Messenger down: i messaggi privati non vengono consegnati. Problemi anche su Facebook e Instagram

Messenger è down, ma anche Instagram e Facebook. Da ormai qualche ora moltissimi utenti lamentano disservizi da parte dell’app di messaggistica di proprietà di Zuckerberg. In tanti e in diverse parti del mondo visualizzano un messaggio secondo cui l’applicazione è “in attesa di rete”.

Il malfunzionamento di Messenger è stato oggetto sin da questa mattina di centinaia di segnalazioni, come sottolinea il sito Down Detector, che monitora proprio questo tipo di problemi. Segnalate anche inefficienze relative ai tentativi di accedere a Facebook e a Instagram.

Il problema (i messaggi privati sostanzialmente non vengono consegnati) non interessa solo l’Italia, ma è di portata più ben più estesa: le aree in cui la piattaforma è down sarebbero in particolare quelle di Europa e Giappone.

According to Down Detector, Messenger is inaccessible in certain countries including the Philippines. #MessengerDownhttps://t.co/a2QvZQWNHb pic.twitter.com/FSqgkBWU1c — Back End News (@backendnewsnet) December 10, 2020

Per ora da Facebook nessun commento su quanto sta accadendo né sulle cause.​ Per il momento, quindi, non ci è dato sapere da cosa dipendano i disagi.

Fonte: Down Detector

