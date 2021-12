Attenzione a quest’app disponibile per Android: al suo interno si cela il malware Joker

Il sito francese Pradeo allerta gli internauti in merito all’applicazione “Color Message”, dietro la quale si nasconderebbe il virus mangia-soldi Joker

Una nuova applicazione per smartphone è divenuta il mezzo con cui il malware Joker si insinua nei cellulari Android di ignari utenti: si chiama Color Message e serve per scaricare sfondi e emoji personalizzate per la messaggistica. Il sito francese Pradeo ha già segnalato a Google la pericolosità di questa applicazione e invita i possessori di uno smartphone android a non scaricarla sul proprio dispositivo o a disinstallarla immediatamente se già scaricata.

Il malware Joker non è nuovo alle cronache e i suoi pericoli sono ben noti. Esso si insinua in modo subdolo nei nostri dispositivi, nascondendosi all’interno di app dall’apparenza innocua: dopo che l’ignaro utente ha scaricato l’applicazione sul proprio smartphone, Joker si attiva in background, attivando servizi non richiesti a pagamento o rubando dati personali dell’utente (come lista dei contatti, contenuto di SMS e chat); inoltre, si insinua nei protocolli di messaggistica, dando al posto dell’utente l’adesione a servizi in abbonamento che attingono fondi direttamente dal credito residuo della scheda telefonica. Non basta disinstallare l’applicazione che ha portato Joker sul nostro smartphone, poiché il malware continuerà a funzionare in modo nascosto: meglio procedere con la formattazione del dispositivo ed installare un antivirus.

Color Message è attualmente ancora disponibile su Play Store (diversamente da quanto è avvenuto per altre segnalazioni di app contenenti malware, prontamente rimosse dal mercato virtuale di Google), ma invitiamo caldamente a non installarla. Spulciando fra le recensioni, sono molti gli utenti che l’hanno scaricata che si lamentano di addebiti ingiustificati sul proprio conto e dell’irreperibilità degli sviluppatori dell’app. Per evitare di cadere in trappole e truffe, consigliamo di diffidare delle applicazioni di provenienza sospetta, con recensioni negative o dalle condizioni d’uso poco chiare: meglio preferire app certificate e recensite positivamente.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Pradeo

Ti consigliamo anche: