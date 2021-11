La lista degli smartphone che non potranno continuare a usufruire di WhatsApp

L’app non funzionerà più su una cinquantina di modelli di smartphone, Android o Apple, dotati di un sistema operativo ritenuto obsoleto per le nuove politiche sulla privacy

A partire da ieri, 1 novembre, una cinquantina di modelli di smartphone Android e IOS hanno detto addio all’app di comunicazione e messaggistica istantanea più famosa al mondo: WhatsApp. Questo perché, come spiega la stessa azienda in una nota, si tratta di telefoni con un sistema operativo ormai troppo vecchio, non più compatibile con gli ultimi aggiornamenti dell’applicazione: l’app sarà disponibile per telefoni che supportano un sistema operativo Android 4.1 (e versioni successive) o IOS 10 (e versioni successive). Grazie a versioni più aggiornate dell’app, l’azienda garantirà di standard di sicurezza e di privacy degli utenti.

Ecco la lista dei dispositivi che non potranno continuare a usufruire dei servizi offerti da WhatsApp:

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Samsung Galaxy Trend Lite

Galaxy SII

Galaxy Trend II

Galaxy S3 mini

Galaxy core

Galaxy xcover 2

Galaxy ace 2LG Lucid 2

Optimus L5 double

Optimus L4 II Double

Optimus F3Q

Optimus f7

Optimus f5

Optimus L3 II Double

Optimus f5

Optimus L5

Optimus L5 II

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Double

Optimus L7 II

Optimus f6

Optimus f3

Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus Nitro HD e 4X HD

ZTE

ZTE Grand S Flex

Grand X Quad V987

ZTE V956, Big memo

Huawei Ascend G740

Ascend D Quad XL

Mate Ascension, Go up P1 S, Go up D2

Ascension D1 Quad XL.

Se il vostro telefono è compreso nella lista sopra menzionata, vi sarà impossibile procedere con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp perché non supportato dal vostro sistema operativo. In tal caso, potreste valutare l’opzione di acquistare un nuovo smartphone dotato di una tecnologia più moderna, oppure di iniziare ad usare un’app di messaggistica diversa, come per esempio Messenger, Telegram, o Skype.

Fonte: WhatsApp

