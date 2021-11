Trova il sosia del tuo animale domestico nelle opere d’arte con questa app

Architettura e design: imparare dal passato per un futuro migliore

Si chiama PerPortraits ed è l’ultima opzione inserita nell’app Arts&Culture dell’universo Google, che permette di immergersi nel mondo delle arti visuali e ammirare quadri da tutto il mondo

E se il vostro animale domestico fosse in realtà il protagonista di un quadro impressionista di fine ’800? L’app di Google Arts&Culture, attraverso l’opzione PetPortraits, lo cerca per voi in una banca dati ad alta risoluzione che raccoglie migliaia di opere d’arte esposte in musei di tutto il mondo: basta fornire al sistema una foto del vostro animaletto (non solo gatti e cani, ma anche pesci, uccelli, rettili, persino conigli e cavalli) scattandola al momento o ricavandola dalla galleria e l’app la metterà a confronto con tutti gli animali presenti nella banca dati, trovando quello che più gli somiglia.

Abbiamo provato anche noi Google PetPortaits con una foto del nostro gatto Cicci (@GreenMe), guardate il risultato:

Nel 2018, l’app aveva lanciato anche l’opzione ArtSelfie, che permette di trovare un proprio “sosia” nel mondo dell’arte scattandosi un selfie con il cellulare. Il sistema funziona grazie agli algoritmi dell’intelligenza artificiale che, in pochissimi istanti, confrontano l’immagine fotografica con tutte le opere presenti nel database e forniscono diversi match con varie percentuali di corrispondenza.

Non solo divertimento, però, ma anche un modo per imparare a familiarizzare con il mondo dell’arte: se siamo incuriositi, infatti, possiamo cliccare sul dipinto che viene abbinato alla nostra foto e scoprire di più sul suo autore, sulle sue caratteristiche e sulla sua ubicazione.

Google Arts&Culture nasce nel 2011 come raccolta online di immagini in alta risoluzione di opere d’arte provenienti da musei di tutto il mondo (dalla Tate Gallery di Londra agli Uffizi di Firenze, dal Metropolitan Museum of Art di New York ai Musei Capitolini di Roma) – un modo per visitare gallerie d’arte e ammirare dipinti senza muoversi dal divano di casa che sfrutta la stessa tecnologia di Street View per offrire un’esperienza di visione come se fossimo davvero nella sala del museo.

Ma non solo: l’app permette di approfondire le proprie conoscenze artistiche attraverso giochi interattivi – come, per esempio, quello di abbinare un quadro al proprio autore o ricostruire un dipinto famoso in forma di puzzle.

QUI il link per scaricarla, sia in versione Android che IOS.

