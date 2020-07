Ecoattivi, l’app che premia i cittadini che rispettano l’ambiente: in palio bici e auto elettriche

Differenziare i rifiuti in modo corretto, spostarsi a piedi o in bicicletta, acquistare il più possibile prodotti locali. Sono solo alcuni dei comportamenti virtuosi per tutelare l’ambiente e il nostro territorio.

Per quanto semplici e alla portata di tutti, si tratta però di azioni che qualcuno fa ancora fatica a compiere nella vita quotidiana: sono ancora molte le persone che utilizzano l’auto per percorrere pochi chilometri, che differenziano male i rifiuti o che non differenziano affatto.

A volte si tratta di pigrizia, a volte è questione di inciviltà, e può essere difficile per le Amministrazioni riuscire a far capire quanto sia invece importante avere comportamenti virtuosi e fare rispettare le regole.

Da oggi gli Enti locali hanno però uno strumento in più che potrebbe essere d’aiuto per incentivare i cittadini ad agire in modo responsabile.

Si tratta di Ecoattivi, un’app scaricabile gratuitamente che consente di guadagnare punti attraverso sfide e missioni che premiano le azioni positive.

Ogni volta che si sceglie la bicicletta all’auto o si prende in prestito un libro in biblioteca, oppure quando si effettua la raccolta differenziata o si sostiene l’economia locale, si scala la classifica e si aumentano le proprie possibilità di vincere dei premi.

Per i residenti dei Comuni che aderiscono al progetto, infatti, vengono messi in palio periodicamente veicoli elettrici – auto e biciclette – e altre ricompense per riconoscere l’impegno dei cittadini più virtuosi.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di offrire alle pubbliche Amministrazioni uno strumento semplice per diffondere una cultura attenta ai temi della sostenibilità coinvolgendo tutta la cittadinanza e incentivandola ad adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente.

L’app è disponibile gratuitamente per i dispositivi Apple e Android ed è scaricabile da tutti i cittadini, che possono misurare la loro attenzione all’ambiente attraverso sfide, test e quiz.

Solo i residenti dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa possono però partecipare alle estrazioni dei premi, che avvengono ogni sei mesi. Al momento sono 233 i Comuni che hanno deciso di far parte del progetto: l’elenco completo è disponibile sul sito Ecoattivi.

