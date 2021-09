Cosa succede se tieni premuta l’icona di WhatsApp? L’ultima funzionalità che pochissimi conoscono

Questo piccolo trucco ci permette di usare l’applicazione in modo più veloce ed efficiente, senza nemmeno aprirla

WhatsApp è una delle applicazioni per smartphone più scaricate ed utilizzate al mondo, è facile ed intuitiva, eppure molte delle sue funzionalità restano sconosciute alla maggior parte degli utenti. Gli sviluppatori, infatti, lavorano incessantemente per migliorare l’app e aggiungervi novità e nuove funzioni – come per esempio la possibilità di ascoltare messaggi vocali a velocità aumentata o di usare l’app da più dispositivi contemporaneamente (grazie a WhatsApp Web).

Ora un nuovo menu ‘rapido’ permette agli utenti di accedere all’app senza aprirla. Se teniamo premuta l’icona dell’applicazione per più di due secondi, infatti, comparirà sul nostro schermo un menu a tendina con delle opzioni generalmente nascoste. Alcuni pulsanti ci permettono di condividere l’applicazione, disinstallarla o sfruttare la fotocamera per immortalare un momento e condividerlo con uno dei nostri contatti. Inoltre, è possibile accedere alle chat dei contatti con cui abbiamo interagito ultimamente, per rispondere a chi ci ha appena scritto. Ecco come appare il nuovo menu rapido una volta aggiornata l’app all’ultima versione:

