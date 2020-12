Come cambiare l’icona di WhatsApp sul tuo telefono con un cappello o logo natalizio

Oltre a uno sfondo a tema, possiamo anche cambiare l’icona di WhatApp con una di Natale in poche mosse. Ecco come

Abbiamo già decorato la nostra casa, fatto l’albero, qualcuno anche il presepe ma anche il nostro smartphone può diventare più “natalizio” e non solo. Oltre a uno sfondo a tema, possiamo anche cambiare l’icona di WhatApp con una di Natale. Ecco come.

Una chicca per chi ama il servizio di messaggistica e il Natale. Ormai manca poco all’inizio ufficiale delle feste e siamo ancora in tempo per personalizzare il nostro cellulare, a partire dall’icona di WhatsApp, seguendo questi passaggi.

L’applicazione di messaggistica istantanea sarà una delle più utilizzate durante queste festività, perché non vestirla a festa?

Vi riveliamo un trucchetto abbastanza semplice, grazie a un’app che permette di cambiarla. Occorre solo procurarsi la foto da mettere come icona. Noi abbiamo scelto e scaricato per voi queste immagini ma potete cercare quella che più vi piace sul web:

Clicca qui per scaricarla sul tuo smartphone

Clicca qui per scaricarla sul tuo smartphone

Come cambiare il logo di WhatsApp in poche mosse

La prima cosa da fare è scaricare l’applicazione Nova Launcher disponibile però solo per dispositivi Android. Installatela. Poi selezionate l’icona di WhatsApp per circa 2 secondi, appariranno una serie di opzioni. A questo punto dovrete cliccare su Modifica. Fate clic sul logo di WhatsApp e Nova Launcher consentirà di accedere alla propria galleria. Ricordate di scaricare l’immagine e di rinominarla così: “WhatsApp icon christmas”. Scegliete l’icona et voilà!

Un tocco natalizio in più non guasta mai, non credete?

Fonti di riferimento: Depor

