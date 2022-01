Se hai un iPhone ora puoi bloccare le chiamate indesiderate in modo automatico

Le chiamate indesiderate (comprese quelle dei call center) rappresentano per molti un fastidio e un’interruzione del lavoro. Ecco come evitarle

Forse non lo sapete ancora, ma se avete un iPhone avete la possibilità di bloccare la ricezione di chiamate automatiche (per intenderci, i messaggi registrati del telemarketing) in modo semplice ed efficace. Il sistema di sicurezza di Apple ha infatti aggiunto la possibilità di attivare un blocco interno o l’opzione di scaricare applicazioni prodotte da terze parti in grado di “filtrare” le telefonate e bloccare quelle automatiche prima che il cellulare abbia modo di squillare – a vantaggio della tranquillità degli utenti.

La funzione Silenzia numeri sconosciuti, disponibile a partire da iOS 13, permette di bloccare la ricezione di telefonate da tutti i numeri che non sono salvati nella rubrica o con i quali non si ha mai avuto nessun tipo di interazione (neanche lo scambio di un messaggio dopo il quale poi non abbiamo salvato il numero fra i contatti). Con questa modalità, si impedirà a qualsiasi numero sconosciuto – non solo ai call center – di disturbarci nella nostra privacy.

Attivare quest’opzione è molto facile: dal menù delle Impostazioni, basta cliccare su Telefono e poi sulla funzione Silenzia numeri sconosciuti. La telefonata sconosciuta in arrivo sarà silenziata, ma al numero chiamante sarà permesso di lasciare un messaggio sulla nostra segreteria telefonica; inoltre, il numero comparirà comunque nelle chiamate recenti e potremo scegliere di richiamarlo.

Oltre al blocco interno che limita tutti i numeri che non sono salvati in rubrica, Apple mette a disposizione la possibilità di scaricare ed installare sul proprio dispositivo applicazioni specifiche (come per esempio Hiya e Nomorobo), che ci avvertono quando la chiamata che stiamo ricevendo è una truffa o una chiamata automatica: in questo caso, la chiamata non sarà bloccata, ma sullo schermo apparirà un messaggio come “Telemarketing” o “Indesiderato”. Noi possiamo poi decidere di rispondere o meno alla telefonata.

Queste app si basano sul confronto del numero chiamante con quelli presenti nei database di numeri abbinati a call center o spam. Infine, per frenare le telefonate provenienti da numeri di telefono che non sono classificati come telemarketing, ma che comunque per noi rappresentano un disturbo, possiamo bloccarle in maniera manuale: i numeri di telefono che abbiamo bloccato compariranno poi nella lista dei Contatti bloccati.

Le innovazioni sono state introdotte da Apple già a partire dallo scorso maggio, ma solo negli ultimi giorni la notizia sta rimbalzando sui portali dedicati all’hi-tech.

