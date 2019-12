Con un’app la spesa diventa più conveniente e green

Organizzare la spesa a casa non è sempre così semplice, soprattutto quando si cerca di fare attenzione al risparmio. Scegliere il supermercato più conveniente richiede il tempo e la fatica di sfogliare i volantini che riempiono le cassette postali per confrontare offerte e promozioni e trovare buoni sconto e coupon. Per fortuna, però, da oggi basta scaricare un’app per fare la spesa in maniera più intelligente ed ecologica e contribuire a diminuire l’impatto ambientale dei volantini pubblicitari che sporcano le città.

Come risparmiare sulla spesa con lo smartphone

Quante volte ci siamo chiesti se è più conveniente acquistare nel supermercato sotto casa o in altri negozi nella stessa zona? Grazie alla tecnologia, il nostro smartphone può suggerirci facilmente dove risparmiare per fare la spesa, ma anche quando acquistare al prezzo più basso.

Con un’applicazione è possibile avere sempre a portata di mano, su smartphone o tablet, le promozioni attive e sempre aggiornate in oltre 80 mila negozi presenti in tutta Italia. Basta scaricare gratuitamente l’app di PromoQui, la piattaforma specialista del risparmio per gli acquisti negli store fisici che aiuta i consumatori ad orientarsi nelle scelte di acquisto con il volantino digitale interattivo.

Senza bisogno di sfogliare centinaia di volantini diversi, potete ricercare le offerte più convenienti su un prodotto specifico, confrontare gli sconti e le offerte speciali nei negozi più vicini a voi, oppure ricevere in anteprima – con una notifica sul vostro telefonino – le promozioni in arrivo nei vostri negozi preferiti o gli sconti sui prodotti nella vostra lista della spesa.

Ma oltre a semplificare il modo di fare la spesa, il volantino digitale gioca un ruolo importante nella promozione di uno sviluppo più sostenibile, perché contribuisce a ridurre lo spreco di carta dei materiali di promozione tradizionali.

Il volantino green che non inquina

Nonostante siano sempre meno efficaci (solo 1 su 6 viene letto dai consumatori) e poco graditi (si moltiplicano le ordinanze nei comuni per vietarne la distribuzione), i volantini cartacei rappresentano ancora oggi uno degli strumenti pubblicitari più utilizzati da negozi e supermercati. La loro diffusione, però, comporta un pesante impatto sull’ambiente in termini di rifiuti da smaltire (ogni anno finiscono nella spazzatura migliaia di tonnellate di carta, con ingenti costi di smaltimento), consumo di risorse naturali preziose (come acqua, cellulosa, carbone, etc.) ed emissioni di CO2 generate dai processi di produzione e distribuzione.

Ecco perché sfogliare il volantino digitale è una scelta più sostenibile ed ecologica, che oltre a permetterci di risparmiare scoraggia la distribuzione massiva dei volantini pubblicitari e riduce fortemente lo spreco di carta e il loro impatto sull’ambiente.

Pianificare gli acquisti con PromoQui, dunque, consente di spendere meglio, di semplificare il risparmio, ma anche di promuovere un modo di vivere più rispettoso e sostenibile attraverso un piccolo gesto quotidiano come fare la spesa. Potete scaricare gratis l’app direttamente su Google Play Store per Android o su Apple App Store per iOS.