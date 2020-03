Animali in 3D direttamente a casa tua: giochiamo con la realtà aumentata di Google

Se non avete più idee per intrattenere i più piccoli (ma anche i grandi), vi segnaliamo la possibilità di vedere gli animali in 3d nel vostro spazio di casa, e farli vedere così anche ai bambini!

Si tratta degli animali in realtà aumentata (AR, augmented reality) del motore di ricerca di Google. Una novità annunciata nel 2019 che ora inizia ad arricchirsi sempre di più, con una lista che ora annovera svariate specie, dalla tigre al leone, dal panda al cavallo, per arrivare a cane, gatto tartaruga, squalo, orso e persino pinguino. Noi abbiamo trovato questi per ora con i nostri bambini.

Il sistema funziona sulla maggior parte dei modelli di smartphone, con sistema operativo aggiornato almeno ad Android 7.0 o iOS 11.0. È sufficiente accedere a Google.it e digitare il nome di un animale. Digitando termini in inglese l’offerta è più ampia. Ogni contenuto è accompagnato da una scheda informativa di stampo enciclopedico e una collezione di foto e video.

Procedimento:

Andate su Google

Scrivete animale interessato (esempio TIGRE)

Cliccate su visualizza in 3d

troverete scritto guarda nel tuo ambiente: puntando il telefono verso il pavimento

lo smartphone passa alla modalità AR e l’animale sarà visualizzato a grandezza reale nella vostra stanza

Pizzicando lo schermo, potete cambiare le dimensioni e l’orientamento

Vi segnalo la possibilità che da Google di vedere gli animali in 3d nel vostro spazio di casa e farli vedere ai… Pubblicato da Una mamma in volo su Domenica 29 marzo 2020

Provate e mandateci le vostre foto!