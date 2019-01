Ancora una truffa, ancora un'allerta di Phishing ALTO. In queste ore sta circolando UN FALSO MESSAGGIO SU DEI BUONI CONAD in rete, via e-mail e in particolare, all'interno di applicazioni di messaggistica istantanea, come WhatsApp.

La CONAD comunicherebbe la distribuzione di buoni sconto nei punti vendita o altri vantaggi economici, a coloro che attraverso un link trasmetteranno i propri dati personali.

ATTENZIONE! Si tratta, inrealtà, di messaggi ingannevoli. Lo segnala la Polizia Postale, che raccomanda pertanto di non seguire assolutamente alcun link.

CONSIGLI: tenere sempre aggiornato il proprio sistema operativo e il software antivirus!

Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ricorda che il modo migliore per difendersi, è quello di non rispondere mai a questi messaggi dal contenuto truffaldino e quindi di non cliccare sui link cui solitamente conducono o rispondere alle richieste di dati personali o bancari. Basta quindi cestinarli, cancellandoli dal proprio dispositivo e non contribuire a diffonderli, evitando di inoltrarli ai nostri contatti.

Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgervi agli esperti dell'associazione tramite email [email protected] o [email protected] per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.