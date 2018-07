Amanti della Nutella, non fatevi fregare. In questi giorni sta circolando una nuova bufala via Whatsapp, in cui vi viene offerta la possibilità di ricevere gratis ben 5 kg della famosa crema spalmabile.

È un'altra bufala, che invece di regalarvi la Nutella vi prosciuga il credito dallo smartphone. Il sistema è molto simile a molti altri già visti. Si riceve un messaggio, in cui è presente un link che una volta aperto rimanda a una pagina che sembra esattamente quella della Nutella, con tanto di logo. Il presunto regalo sarebbe destinato a 500 persone per festeggiare un fantomatico 54° anniversario della Nutella.

A quel punto, ci viene chiesto anche di condividere la catena tramite WhatsApp a 20 persone e di compilare un questionario con dei dati personali. E il gioco è fatto. Dopo aver fornito tutte le nostre informazioni, vedremo azzerare il nostro credito, qualunque esso sia.

Come fare a difenderci?

In questo caso, uno sguardo più attento ci permetterà di riconoscere che il sito della Nutella apparso aprendo il link in realtà è un falso, come mostrano le seguenti immagini.

Il vero sito della Nutella inizia con https, non con http. Inoltre, nel finto sito, sotto la "e" di Nutella è presente un puntino.

In ogni caso, diffidiamo sempre da queste pseudo-catene in cui ci vengono promessi regali di vario genere, e la Nutella non fa di certo eccezione.

E se proprio amate la crema alle nocciole provate a farvela da voi! Qui la nostra ricetta

Francesca Mancuso