Hai tra i 16 e i 18 anni e sei residente nel Lazio? Per un mese potrai viaggiare gratis in tutta la regione.

Al via “Lazio in Tour”, un’iniziativa unica al livello europeo dedicata ai giovani, una sorta di interrail gratuito regionale, che offrirà la possibilità ai giovani di scoprire le bellezze della loro terra. Per usufruirne bisognerà solo essere residenti e avere fra i 16 e i 18 anni (19 non compiuti).

L’iniziativa, appena presentata, sarà valida dal 15 luglio al 15 settembre. Con “Lazio in tour”, in questo lasso di tempo si potra viaggiare in lungo e in largo, zaino in spalla per un mese.

Basterà scaricare l'app e registrarsi per usufruire a costo zero dei treni regionali e dei bus Cotral, alla scoperta del Lazio delle meraviglie, con 7 siti Unesco, 37 aree archeologiche, 3 parchi nazionali, 16 parchi regionali, 317 Musei archeologici, storici, artistici e specializzati, 17 Borghi più belli d’Italia, 362 km di costa e 6 isole nell’Arcipelago Pontino.

Sono escluse le linee ATAC, la Metro, la Roma Lido, il Leonardo Express e le stazioni fuori dai confini regionali.

“ Quella presentata è un'iniziativa rivoluzionaria. Ma la possiamo annunciare grazie al fatto che negli ultimi anni abbiamo lavorato sodo con Trenitalia e Cotral per avere nella regione un servizio di mobilità per i cittadini degno di questo nome. Ci siamo riusciti grazie alla rinascita di Cotral e all'arrivo del 83% di nuovi treni regionali " sono le parole del presidente, Nicola Zingaretti. "Questa iniziativa è dedicata ai giovani del Lazio che diventano, anche grazie a questo provvedimento, i protagonisti di un nuovo percorso di crescita di conoscenza del territorio".

Come fare per viaggiare gratis?

Un gioco da ragazzi! Prima occorre scaricare l'app Laziointour dallo store, disponibile dal 15 luglio. Poi ci si registra allegando un proprio selfie. A quel punto si ottiene il codice che diventerà per 30 giorni il proprio titolo di viaggio. Una volta attivato il codice, è tutto pronto per viaggiare. Basterà mostrarlo direttamente dallo smartphone al controllore ogni volta che verrà chiesto.

Una bellissima iniziativa per avvicinare i giovani al proprio territorio, aiutandoli a scoprire luoghi spesso sconosciuti.

E se volete visitare l'Europa e avete compiuto 18 anni potrete farlo gratis grazie a DiscoverEu. I giovani che ne hanno fatto richiesta entro il 26 giugno, potranno spostarsi in tutto il continente gratis in treno.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso