Niente biglietti gratis per Gardaland: il messaggio che sta girando su WhatsApp secondo cui il parco divertimenti di Peschiera del Garda sta regalando 2500 ingressi a titolo gratuito è soltanto una bufala. Non ci sono ticket omaggio e Gardaland, in più, non compie 25 anni!

Il messaggio che sta facendo il giro degli smartphone segue più o meno sempre lo stesso registro. Al pari di Adidas e Lancome il testo recita la parte del benefattore offrendo “ 5 biglietti gratuiti a 500 famiglie per festeggiare il suo 25° anniversario ”.

Peccato che di anni il Gardaland ne abbia oltre la quarantina e che una volta cliccato sul link fornito non succeda assolutamente nulla. Anzi.

Pare ci sia all’indirizzo una sorta di questionario e che, una volta fornite le risposte, i rischi che gli utenti corrono sono molteplici ma sempre gli stessi: dal furto di dati sensibili all’attivazione di servizi a pagamento, per i quali è sempre difficile ottenere un rimborso, fino all’installazione di un malware che potrebbe pregiudicare l’utilizzo delle più comuni funzioni dello smartphone.

Il consiglio è allora quello di non cliccare sul link, di avvertire i mittenti e di non inoltrare ulteriormente il messaggio.

La smentita anche sulla pagina Facebook ufficiale del Parco:

Germana Carillo