Conoscere il patrimonio italiano giocando con un'App. Quesiti, prove fotografiche e sfide di geolocalizzazione: chi ha una passione per il nostro Belpaese ha ora l’occasione buona di partecipare al gioco EpicTour e vincere 2 buoni viaggio del valore di quasi 3mila euro. Tutto grazie a Epictour App, la nuova applicazione scaricabile sugli store di Apple e Android, che ci porta alla scoperta dell'Italia attraverso un gioco a punti che daranno la possibilità di accedere a varie prove finali e di vincere premi.

Più di 2mila domande di vario genere e livello sul capitale artistico, storico e culturale italiano, fino 300 prove creative fotografiche e 400 sfide geolocalizzate presso zone monumentali, castelli e centri storici. L’obiettivo è uno solo: promuovere la conoscenza della cultura, dell’architettura, della geografia e storia italiane e favorire, nel novero dei concorsi a premi, lo sviluppo della creatività dei propri utenti.

Epictour permette ai giocatori di misurare e “coltivare” la propria sensibilità per il bello che li circonda, in tutte le sue forme. Lo smartphone e la tecnologia della geolocalizzazione rappresentano così gli strumenti principali per apprezzare i monumenti e la cultura di cui possiamo godere in ogni città d’Italia, ma anche per coltivare la propria creatività da qualsiasi luogo ci si connetta, anche da casa propria.

“ Lo scopo iniziale - racconta Emiliano Neri, tra gli ideatori del progetto, skipper e vigile del fuoco volontario - era di creare un gioco, che avrebbe avuto un rilievo anche a livello internazionale. Incredibilmente l'Italia possiede circa la metà del patrimonio artistico culturale mondiale, è quindi il luogo ideale per il lancio di EpicTour. La civiltà italica ha una storia importantissima che rischia di essere dimenticata, travolta dai ritmi che il tempo che viviamo ci impone e che potrebbe minarne le radici. Con EpicTour abbiamo la presunzione e la speranza di dare un piccolo contributo per difendere la nostra ricchezza culturale ”.

Come partecipare

Per partecipare al concorso a premi è necessario acquistare ed installare l’Epictour App. Ogni Utente può creare un solo profilo per l’utilizzo dell’APP ed effettuare una sola registrazione che consenta l’attribuzione delle Credenziali.

Una volta acquistata l’applicazione EpicTour, si potrà giocare gratuitamente e non sarà richiesto o addebitato alcun costo per tutta la durata del concorso. Le “monete virtuali” sono a fini strategici e ludici.

Sono destinatari del concorso solo i maggiorenni.

