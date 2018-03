Google Maps diventa "accessibile" e inserisce nei propri itinerari anche percorsi fattibili con le sedie a rotelle e le indicazioni per i mezzi più comodi, attrezzati per il corretto trasporto dei disabili. L’app del gigante di Mountain View pensa finalmente, non solo alle persone con disabilità motorie, ma anche ai genitori che si muovono in città con un passeggino. Queste nuove impostazioni delle mappe, per il momento, sono attive per ora solo su Londra, New York, Tokyo, Città del Messico, Boston e Sydney, ma arriveranno presto anche nel resto d'Europa e in Italia.

A renderlo noto è un post del product manager di Google Rio Akasaka, che si dice contento che Google abbia preso in considerazione l’idea di gestire le informazioni sugli spostamenti con i mezzi più comodi su cui viaggiare, rampe e ascensori compresi.

“ Nei centri urbani – si legge – autobus e treni sono spesso il modo migliore per spostarsi, ma rappresentano una sfida per le persone che usano sedie a rotelle o con esigenze di mobilità diverse. Le informazioni su quali stazioni e percorsi sono accessibili non sono sempre facilmente disponibili o facili da trovare ”.

In questo modo, Maps le metterà automaticamente a disposizione in una “opzione di viaggio” apposita. Per accedervi, basta indicare punto di partenza e di arrivo su Google Maps, quindi cliccare su “Indicazioni stradali”, selezionare “Trasporto pubblico” e “Opzioni”. Accanto a quelle tradizionali (percorso più veloce o con meno trasbordi) ci sarà “accessibile con sedia a rotelle”.

A questo punto comparirà il percorso scelto, in uno stile grafico identico a quello attuale, in un elenco di possibili percorsi che tengono conto delle diverse esigenze di mobilità.

Germana Carillo