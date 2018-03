Movecoin è la prima criptomoneta che si conia pedalando, camminando e correndo e che fa guadagnare 10 centesimi per ogni chilometro percorso.

10 centesimi per ogni chilometro percorso. Se mantenersi in movimento fa bene a corpo e mente, guadagnare spostandosi a piedi o in bicicletta è un motivo in più per lasciare l’auto a casa e andar di gran lena. Attraverso il nostro movimento, coniamo moneta e sosteniamo l’ambiente. Ma come?

Se andare a piedi ha sempre giovato alla nostra linea e strizza l’occhio a una mobilità sostenibile, camminare, correre o pedalare può anche “letteralmente” ripagare in soldi spendibili in alcuni negozi. Tutto grazie alla nuova applicazione Movecoin, la prima app in Italia creata per stimolare gli utenti a raggiungere le proprie mete a piedi e in bicicletta piuttosto che con mezzi inquinanti in cambio di una retribuzione economica.

Un po' come Sweatcoin che con ogni 1.000 passi di dà soldi spendibili in un negozio virtuale, così Movecoin è l'innovativa App che consente di guadagnare 10 centesimi per ogni km percorso camminando, correndo o spostandosi in bicicletta.

Già disponibile e scaricabile gratuitamente su Play Store e su Apple Store, l’app adotta come stimolo la moneta digitale omonima.

Per ogni chilometro percorso a piedi, di corsa oppure in bici, infatti, l’applicazione accrediterà nel portafoglio digitale 10 centesimi espressi in valuta digitale denominata proprio “Movecoin”. L’utente poi potrà spendere i Movecoin prodotti nei negozi convenzionati in percentuale da un minimo del 10% fino al 100% del valore dell’acquisto in base agli accordi presi con i negozi. Il valore dei Movecoin presso gli esercizi convenzionati sarà doppio del valore nominale.

Inoltre è possibile mettere all’Asta i Movecoin prodotti, come le criptovalute già esistenti sul mercato finanziario cedendoli al miglior offerente in cambio di euro, quindi passando di mano in mano il prezzo della moneta Movecoin potrà prendere valore nel tempo, questa particolarità potrebbe far risultare ancora più redditizi i passi e le pedalate registrati dall’app.

Il rapporto che non potrà mai cambiare sarà di 10 centesimi per chilometro percorso.

I vantaggi? Non riguardano solo le tasche e la nostra salute, ma anche tutti i fantastici benefici che derivano sia dalle auto lasciate in garage per dedicarsi a lunghe passeggiate sia dall’eliminazione degli enormi consumi per la produzione delle monete digitali. Infatti rispetto alle criptovalute non c’è bisogno di computer con capacità di calcolo elevatissime con enorme consumo di energia, ma solo di uno smartphone.

Tutti vantaggi cui non poter fare a meno, ma intanto senza alcuna app, tenete sempre a mento almeno i 10 motivi per cui vale la pena camminare un po' ogni giorno.

Germana Carillo