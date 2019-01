Applicazioni gratis per smartphone e tablet che aiutano a leggere le etichette e l'INCI dei cosmetici che compriamo

Volete imparare a leggere l'etichetta dei cosmetici? In vostro aiuto arriva lo smartphone e le app pensate appositamente per decifrare l' è molto importante per compiere scelte d'acquisto consapevoli e per riconoscere quali siano i prodotti davvero rispettosi dell'ambiente e della nostra pelle.

Grazie alle app potrete comprendere in pochi istanti quali ingredienti evitare e quali prodotti lasciare sullo scaffale.

Ecco 5 app per leggere l'INCI dei cosmetici da scaricare gratis sullo smartphone (Apple o Android)

1. Cosmetici

La app Cosmetici è appena sbarcata sul web, con l'obiettivo di aiutarci a scegliere e ad utilizzare i prodotti in modo consapevole. È utile per imparare a leggere le etichette, conoscere la durata di ogni prodotto e sapere quali sistemi di sicurezza vengono adottati. Contiene un pratico glossario e la consultazione è facilitata dalla suddivisione in paragrafi per ogni argomento. Offre inoltre alcune risposte alle domande più frequenti ed è arricchita da una sezione "Consigli" con i video degli esperti. Questa app è scaricabile gratuitamente sia dal App Store per iPhone che da Play Store per Android.

2. Biotiful

La app Biotiful è una delle più conosciute e apprezzate: contiene un database con più di 10 mila prodotti e altrettanti ingredienti in continua evoluzione. È utile per cercare e controllare gli ingredienti dei prodotti che avete già in casa o che vorreste comprare, per scoprire quali sostanze contengono. Dopo aver selezionato il prodotto, potrete visualizzare la lista degli ingredienti e la loro funzione, la valutazione generale ed immediata dell'Inci e la valutazione ingrediente per ingrediente. La app è dotata di un Biolettore che permette di fotografare dal cellulare il prodotto selezionato. La app lo riconoscerà tramite il codice a barre. Potete scaricarla da Play Store e da Apple Store.

3. Greenity

La app Greenity si pone l'obiettivo di educare nuovi consumatori responsabili che sappiano cosa contengono davvero i prodotti che utilizzano ogni giorno. Non solo un app ma una vera e propria comunity green friendly, grazie alla quale si possono fare domande, rispondere ai quesiti di altri utenti e lasciare recensioni dei prodotti. Greenity consente di cercare i vari cosmetici per nome oppure scannerizzando il codice a barra. Appariranno così tutti gli ingredienti di cui si compone quel determinato prodotto classificati con una scala cromatica che va dal verde (ingrediente ottimo) al rosso (ingrediente nocivo). L'app consente anche di cercare le singole sostanze e il database è in costante aggiornamento. E' possibile scaricare Greenity sia da Apple Store che da Play Store.

4. Inci Ok

Inci Ok si propone di aiutarci a proteggere la nostra pelle dagli ingredienti nocivi presenti sul mercato cosmetico. Grazie a questa app potrete inserire i vostri cosmetici preferiti e condividerne gli ingredienti con tutto il mondo sui social. Un lettore automatico permette di cercare il prodotto prescelto grazie al codice a barre. Se il prodotto risulta già inserito, ne leggerete direttamente gli ingredienti e le relative valutazioni. Potete scaricare Inci Ok da Play Store.

5. EcoBio Control

EcoBio Control è stata creata da Fabrizio Zago, noto chimico ideatore del BioDizionario. Vanta un database di sostanze molto ampio (oltre 17.500) e sono stati introdotti anche gli interferenti endocrini e gli allergizzanti. L'app funziona in maniera molto semplice: inserite il nome della sostanza di cui volete sapere di più e potrete così vedere l'ingrediente classificato con un semaforo colorato di due pallini verdi (ottimo), un pallino verde (molto buono), un pallino giallo (attenzione), un pallino rosso (sostanza con problemi), due pallini rossi (inaccettabile). Schiacciando il tasto “Scopri di più”, è possibile avere maggiori informazioni e capire il perché di quella classificazione. L'app permette di cercare anche la formula completa di un cosmetico. Si può scaricare su Play Store.

Francesca Biagioli