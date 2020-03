Dyson ha progettato un nuovo ventilatore polmonare in 10 giorni: ne produrrà 15.000 per far fronte alla pandemia

Dyson, il marchio leader del settore degli aspirapolveri ha ricevuto dal Governo del Regno Unito un ordine per 10.000 ventilatori da utilizzare nelle terapie intensive per curare i pazienti colpiti dal Covid-19. L’azienda non si è di certo tirata indietro, riuscendo a progettare e costruire in appena 10 gironi, un innovativo ventilatore battezzato “CoVent”

Sarebbe stato Borsi Johnson in persona a contattare il CEO circa due settimane fa e, in tempi record, l’azienda ha messo a punto questo ventilatore polmonare completamente nuovo. Il miliardario fondatore dell’azienda avrebbe confermato l’ordine in una lettera ai dipendenti diffusa dalla CNN mercoledì scorso in cui si legge:

“Un ventilatore supporta un paziente che non è più in grado di respirare autonomamente, ma purtroppo attualmente vi è una carenza significativa, sia nel Regno Unito che in altri paesi del mondo”, ha scritto Dyson. “Questo nuovo dispositivo può essere prodotto in modo rapido, efficiente e voluminoso”, ha aggiunto Dyson, affermando che il nuovo ventilatore è stato progettato per “rispondere alle esigenze specifiche” dei pazienti affetti da coronavirus.

Nella sua lettera Mr Dyson ha anche assicurato che avrebbe donato gratuitamente 5.000 unità allo “sforzo in ternazionale per affrontare la pandemia” al di fuori dell’ordine di 10.000 commissionato al Primo ministro inglese.

“La sfida principale era come progettare e fornire un nuovo, sofisticato prodotto medico in grandi quantità e in un arco di tempo estremamente breve”, ha aggiunto.

Una sfida che sembra stata vinta: dopo il prototipo già costruito si provvederà alla messa in produzione in larga scala. Stando al portavoce dell’azienda, i 15.000 ventilatori saranno pronti già agli inizi di aprile.

Fonte: CNN

