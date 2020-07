Bonus didattica: da 200 a 500 euro per l’acquisto di PC, tablet e internet

Un bonus da 200 a 500€ a famiglia per l’acquisto di dispositivi elettronici e connettività. Nella bozza del nuovo Piano Nazionale di Riforma (PNR) ci sarebbe anche questo. Un incentivo per favorire la didattica a distanza.

Purtroppo ancora sul rientro a scuola a settembre ci sono più dubbi che certezze ma il Governo punta anche a favorire la DAD, la didattica a distanza. Come? Attraverso una sorta di voucher destinato all’acquisto di computer, tablet e connessione a internet.

Non è ancora chiaro se e quando il cosiddetto “Bonus didattica” verrà messo a disposizione ma secondo la bozza attualmente in circolazione nel nuovo Piano Nazionale di Riforma (PNR) per la digitalizzazione della didattica dovrebbe esserci anche un bonus che va da 200 a 500 euro a famiglia.

Ecco cosa prevede.

Bonus didattica: i requisiti e a quanto ammonta

Anche in questo caso, qualora venisse confermato, non sarebbe per tutti. Ad accederci sarebbero le famiglie con Isee fino a 20mila euro. Esso sarà così distribuito:

200 euro per l’acquisto di connessioni Internet veloci;

500 euro per l’acquisto di computer sia portatili che fissi e tablet.

“Sono previsti inoltre voucher per le famiglie che saranno di due tipologie in base alla fascia di reddito di appartenenza: è previsto infatti un contributo massimo di 200 euro per connessioni veloci per le famiglie con Isee sopra i 20.000 euro e un contributo massimo di 500 euro per connessioni veloci e per l’acquisto di tablet e pc per le famiglie con Isee sotto i 20.000 euro”.

Non si sa ancora se tale bonus verrà approvato. Restiamo in attesa della bozza ufficiale e della relativa approvazione.

