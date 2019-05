Attenti a nuove email nella vostre caselle! Una nuova truffa ai danni di cittadini ignari ha questa volta le vesti di un vero e proprio spamming massivo di email dietro le mentite spoglie della catena della tecnologia e degli elettrodomestici MediaWorld.

Si tratta in realtà di un’ennesima frode da parte di hacker e truffatori telematici che tentano di accedere abusivamente a conti correnti o a carte di credito e sottrarre denaro. Il segreto per aggirare la truffa rimane quello di non cliccare mai su link sospetti.

Nella fattispecie, a segnalare la nuova truffa è ancora una volta la Polizia Postale che in un post pubblicato sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia” evidenzia uno screenshoot della nuova comunicazione falsa:



“MediaWorld”, insomma, prometterebbe in regalo uno smartphone Apple Iphone X, Samsung Galaxy S9 o Ipad Pro, ma in realtà è solo un meccanismo truffaldino volto a sottrarre credenziali, dati personali e della carta di credito. “MediaWorld”, insomma,uno smartphone Apple Iphone X, Samsung Galaxy S9 o Ipad Pro, ma in realtà è solo un meccanismo truffaldino volto a sottrarre credenziali, dati personali e della carta di credito.

“Tutto ci deve far pensare ad una truffa. Un regalo di valore inaspettato e la presenza di un timer che non ci permette di pensare a cosa facciamo”, scrivono dalla Polizia Postale.

Ricordate allora, ancora una volta, questi semplici consigli:

non cliccare mai sul link proposto

non fornire alcun dato personale o relativo alla propria carta di credito o conto bancario

effettuare la scansione del dispositivo con un antivirus aggiornato

Germana Carillo