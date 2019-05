Non usate questo asciugacapelli! Ritirato per rischio folgorazione

Un asciugacapelli della marca Innoliving è stato ritirato dal mercato per isolamento elettrico inadeguato e conseguente rischio di folgorazione.

Il modello è l'art. INN-602 ed è prodotto in Cina e venduto anche in Italia sia nei punti vendita che online. A segnalare e disporre il ritiro il RAPEX per rischio di folgorazione elettrica. Come si legge dal sistema di allerta europeo nell'avviso A12 / 0733/19 del 10 maggio :

“L'isolamento elettrico è inadeguato. Inoltre, il materiale plastico dell'involucro non è sufficientemente resistente alle alte temperature.L'asciugacapelli può surriscaldarsi e sciogliersi. La plastica fusa può causare ustioni ed esporre gli utenti a parti in tensione”.

Il ritiro è stato previsto in Italia e in Germania e predisposto a seguito della segnalazione dell'Ispettorato tedesco degli impianti a corrente forte dopo aver rilevato un difetto di fabbricazione che in determinate condizioni può provocare una scossa elettrica.

Si consiglia, dunque, se lo avete acquistato, di riportare immediatamente il phon nel punto vendita, dove verrà previsto il rimborso. Potete anche contattare direttamente l'azienda di Ancona che lo commercializza a questi recapiti

Simona Falasca