Le persone normali non fanno zucche di Halloween che combattono tra loro, ma la NASA lo fa!

Le persone normali intagliano facce spaventose. Se si sentono particolarmente artistiche, possono anche aggiungere un po' di luce spettrale per fare effetto.

Questo non è quello che accade alla NASA. Alla NASA trasformano le zucche in robot e poi... le fanno combattere!

What happened when we let our engineers loose on pumpkins for JPL’s seventh annual carving contest? Here are the results: https://t.co/z8zCjR6ZP4 pic.twitter.com/tRI0Rb8j7Z — NASA JPL (@NASAJPL) 30 ottobre 2018

Lo scorso 29 ottobre gli ingegneri dell’Agenzia Spaziale statunitense si sono presi una pausa dal lavoro e si sono sfidati ad intagliare il simbolo della festa dei fantasmi, creando dei “mostri” notevoli. Ma ovviamente siamo alla Nasa e le zucche sono oggetti che ricordano le esplorazioni del cosmo.

Ogni anno stop a studi e simulazioni e via alla fantasia. Ufo, navicelle spaziali, braccia robotiche, tutto scintillante al buio. A quel punto una giuria assegna la zucca vincente: nessun premio, solo la vittoria.

Tutto sommato per esplorare il cosmo ci vuole molta preparazione tecnica, ma anche tanta fantasia, ingegno e spirito di iniziativa. E bisogna saper guardare lontano, vedere quello che gli altri non vedono ed essere capaci di immaginare quello che potrebbe esserci in mondi tanto lontani. Perchè dunque non usare la stessa fantasia per "vedere" in una zucca un ufo o un rover?

“Non pensavo allora che i nostri ingegneri avrebbero preso tutto questo così seriamente" riferisce Mike Meacham che lavora al rover Mars 2020 parlando del primo concorso. La sua squadra ha vinto il terzo posto nel 2017 con una zucca Frankenstein verde che aleggiava a mezz’aria, sospesa da un mini paracadute e un soffiatore d’aria.

Non si possono lasciare un attimo da soli questi ingegneri ed ecco quello che succede!

E se volete anche voi creare delle zucche spaziali, ecco gli stencil ufficiali Nasa da scaricare e usare per le vostre decorazioni!

PER SCARICARE GLI STENCIL E GUARDARE IL TUTORIAL CLICCA QUI

Leggi anche:

Roberta De Carolis

Foto: NASA/JPL-Caltech