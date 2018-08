Il tuo indirizzo di posta elettronica è scaduto. Ma non è vero!

Attenti alle truffe sulle vostre caselle di posta elettronica! Un nuovo raggiro ai danni di utenti ignari: si tratta di un’ennesima frode da parte di hacker e truffatori telematici che tentano di accedere abusivamente nei nostri account per rubarne i dati.

L’email che sta girando in questi giorni avvisa che il proprio indirizzo di posta elettronica è in scadenza. Poi, come è ormai consueto, si invita a cliccare sul link posto all’interno del messaggio che allungherebbe il periodo di validità dell’indirizzo e-mail.

Niente di più falso: dietro questo link si nasconde la truffa. Una volta cliccato su e inseriti i dati questi verranno usati per accedere al vostro profilo.

A segnalare la truffa è ancora una volta la Polizia Postale tramite un post sulla propria pagina ufficiale Facebook. La Polizia Postale ha postato anche uno screenshot incriminato con il tipico messaggio che si riceve.

Non aprite e cancellate: un indirizzo di posta elettronica non ha alcuna scadenza, almeno non quelli relativi alle caselle gratuite.

