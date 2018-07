Un drink fuori, durante una bella sera d'estate, bicchieri di plastica usa e getta che si accumulano e finiscono nella spazzatura (nella migliore delle ipotesi) dopo pochi minuti. Un vero e proprio scempio se pensiamo a quanto inquinano. Ma a fornire una soluzione intelligente, rimodernando il classico vuoto a rendere, è PCUP uno speciale bicchiere in silicone hi-tech.

A idearlo sono stati Lorenzo e Stefano, di 27 anni, che hanno cercato di sostituire il bicchiere di plastica usa e getta con un bicchiere "usa e passa": un oggetto di design, ma anche un device dell’internet of things capace di interagire con l'ambiente reale e virtuale che lo circonda.

Come? PCUP è un bicchiere in silicone indistruttibile dotato di un chip sul fondo e un' app dedicata, che rendono istantaneo il pagamento e la restituzione della cauzione velocizzando anche le operazioni di cassa. Inoltre, qui sta la vera novità, il bicchiere intelligente è in grado di fornire funzioni e contenuti tutti da scoprire e da re-inventare. Ad esempio durante un concerto, si potrà ricevere una traccia gratuita per aver preso un drink sotto il palco del proprio artista preferito, o ancora si potranno ricevere informazioni e promozioni sulla programmazione di un festival o su eventi e locali dove continuare la serata a seconda dei propri gusti.

Ma non solo. Sul bicchiere è possibile leggere la “storia” di chi lo ha utilizzato prima di noi, dei luoghi in cui è stato e soprattutto di quanta plastica ha permesso di risparmiare.

PCUP risolve uno dei problemi di sicurezza legati all'utilizzo di vetro e plastica, soprattutto in contesti affollati. Essendo in morbido silicone, non è pericoloso. Inoltre, una volta utilizzato, si può infilare in borsa, in tasca o si può agganciare alla cintura, evitando così la noia di tenere in mano il bicchiere come accade normalmente.

Secondo i suoi ideatori, questo speciale bicchiere è conveniente anche in termini economici: si inizia a risparmiare dopo circa 40 utilizzi rispetto all'adozione del classico bicchiere usa e getta, tenendo conto anche dei costi di lavaggio del bicchiere PCUP, come dei costi di trasporto e smaltimento dei bicchieri usa e getta.

I due ragazzi finora hanno utilizzato bicchieri già in commercio, aggiungendo il chip e loghi e colori, ma allo stesso tempo hanno realizzato il loro prototipo. Si sono messi inoltre a caccia di fondi per concludere la fase di ricerca e sviluppo e produrre il bicchiere in serie, in Italia. E il target è stato ampiamente raggiunto.

“L'indistruttibilità e la resistenza all'usura, la varietà di colori e customizzazioni e le funzionalità digitali rendono il bicchiere PCUP una fornitura ideale per i grandi esercenti, specialmente in contesti in cui il vetro risulta pericoloso come imbarcazioni, impianti sportivi, scuole, discoteche eccetera. Inoltre, il bicchiere PCUP è un'opzione interessante anche per chi volesse un servizio di bicchieri originali ed indistruttibile per la propria casa, in grado di sopravvivere a generazione di bambini esagitati, ospiti maldestri e lavastoviglie indelicate o per chi volesse portarselo in giro per il mondo, schiacciato nella zaino o in valigia" spiegano gli ideatori.

Una soluzione moderna, intelligente e rispettosa dell'ambiente. I tempi e i costi non sono ancora stati resi noti ma ci auguriamo di vedere presto PCUP in bar e ristoranti.

Francesca Mancuso