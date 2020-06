La spiaggia delle Due Sorelle come non l’abbiamo mai vista: le spettacolari immagini del drone

Il colore cangiante del mare, con le tonalità che vanno dal verde chiaro al blu intenso. Il rumore delle onde che rompe il silenzio ovattato di una delle spiagge più belle d’Italia. A mostrare da vicino la bellezza della spiaggia delle Due Sorelle, oggi raggiungibile solo via mare, è stato Diego Frulla grazie alle immagini registrate dal suo drone.

Un luogo caratterizzato da una bellezza incontaminata oggi è accessibile almeno virtualmente grazie al video pubblicato sui social dallo stesso autore. Un luogo selvaggio e incontaminato nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche.

La spiaggia delle Due Sorelle è una delle più belle d’Italia e la più bella delle March ma, con l’interdizione del Passo del Lupo, oggi è raggiungibile solo via mare. Con la sua caratteristica ghiaia fine e chiara, la spiagga è arricchita anche dalla presenza di due faraglioni, le “sorelle” a cui deve il nome.

La spiaggia delle Due Sorelle si trova a Sirolo, tra la splendida e turistica spiaggia dei Sassi Neri e l’altrettanto bella e quasi sempre deserta spiaggia della Cava Davanzali.

La leggenda delle due sorelle

I due faraglioni al largo della spiaggia ricordano due sorelle in preghiera. Molte sono le leggende legate a questo nome. La più nota racconta delle urla strazianti che si sentivano provenire dal mare. Era una sirena che si mostrava ai marinai in tutta la sua bellezza e ammaliandoli col suo canto, li attirava nella Grotta degli Schiavi per tenerli prigionieri. La Sirena li torturava aiutata da un demone marino.

Per colpa della sua malvagità, un giorno il demone venne trasformato in pietra e spaccato in due scogli bianchi gemelli. Allora la sirena fuggì.

Uno spettacolo per gli occhi.

