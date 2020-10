La spiaggia australiana si illumina con le incredibili onde blu bioluminescenti

Uno spettacolo per gli occhi. Un video realizzato a Spikey Beach, in una spiaggia della Tasmania, in Australia, mostra le bellissime onde blu bioluminescenti. L’autore delle foto si chiama Fergus Gregory ed è riuscito a realizzate un filmato in timelapse davvero suggestivo.

Il 22 ottobre scorso, attorno alle 21, Fergus che vive nella zona, ha sentito che uno spettacolo di luci naturali stava avendo luogo a soli 10 minuti dalla sua casa, a Swansea. Non poteva perderlo, così si è armato di macchina fotografica e si è avvicinato alla spiaggia.

L’uomo, di 39 anni, ha notato che le onde che si infrangevano a riva avevano uno strano colore blu brillante. Per oltre tre ore, ha ammirato e documentato il fenomeno dovuto alla bioluminescenza. Il risultato è un video incredibile in time-lapse che mostra le onde blu fluorescenti che si infrangono sulla riva, nel silenzio della notte.

Bio time lapse at Spikey Beach Tasmania. Posted by Fergus Gregory on Wednesday, October 21, 2020

All’origine dello spettacolare evento vi è un raro fenomeno naturale: la presenza di organismi unicellulari chiamati dinoflagellati che si illuminano di blu quando vengono “disturbati”. La luce è causata dall’energia che viene rilasciata dalle reazioni chimiche che avvengono nell’organismo. Si tratta di un meccanismo spesso utilizzato per eludere i predatori ma può essere usato anche per attirare o rilevarele prede o per comunicare con gli altri membri della specie.

Few more from Spikey Beach Tasmania. Posted by Fergus Gregory on Friday, October 23, 2020

Questi organismi unicellulari sono membri comuni del plancton: minuscole piante marine, animali o batteri che galleggiano sopra o vicino alla superficie dell’oceano. Le loro dimensioni sono comprese tra circa 30 µm e 1 mm e si trovano in tutti gli oceani del mondo.

Bit of Bio at Kelvedon Beach Tasmania last night. Posted by Fergus Gregory on Thursday, October 22, 2020

Per cercare di cogliere tutta la bellezza che la Natura in quel momento gli stava offrendo, Fergus è salito in cima ad alcune scogliere vicine, riuscendo a fotografare il fenomeno lungo la costa. Lo sfarfallio degli organismi blu elettrico poteva essere visto per vari chilometri in mezzo all’oscurità del mare.

“È stata davvero un’esperienza fuori dal mondo. Non appena mi sono fermato in macchina, ho visto l’oceano brillare” ha raccontato. “È davvero un’esperienza magica vederlo coi propri occhi. Le onde erano alte solo un metro circa ma emanavano una luce brillante. Ho già visto la bioluminescenza, ma non mi stancherò mai di guardare le onde blu elettrico che si infrangono sulla spiaggia”.

