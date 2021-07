Maldive? No, è l’incantevole spiaggia abruzzese di Silvi Marina, perla dell’Adriatico

Silvi Marina, grazie alla sua bellissima spiaggia sabbiosa e al mare limpido, è una delle località balneari più apprezzate di tutto l’Abruzzo. È la meta ideale per le famiglie e per gli amanti di attività sportive come il beach volley e lo snorkeling

Sabbia dorata e acqua cristallina: anche l’Abruzzo vanta una bellissima che non ha nulla da invidiare a quelle delle Maldive. Dove? A Silvi Marina, località della provincia di Teramo (al confine con Pescara) che Gabriele D’Annunzio definì “perla dell’Adriatico”. E c’è più di motivo se è stata ribattezzata così. Ma a renderla così apprezzata e gettonata nel periodo estivo è il suo incantevole litorale sabbioso che si estende per circa 7 km. È la meta perfetta non soltanto per le famiglie con bambini, ma anche per gli amanti di sport come il beach volley e il windsurf.

Silvi Marina è una frazione di Silvi, città incastonata tra i meravigliosi litorali della costa adriatica e le colline di Città Sant’Angelo. Il nome Silvi deriva dalla fitta vegetazione che caratterizza l’area e si riferisce al culto del dio Silvano, divinità romana protettrice delle selve e delle campagne.

La città ha un centro storico di origini medioevali, situato nella parte collinare noto come Silvi Alta, e una parte più bassa e meno antica che prende il nome di Silvi Marina, divenuta popolare per le sua splendida spiaggia.

Non molto lontano da Silvi, si trova anche l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, caratterizzata dai fondali incredibili e una rigogliosa pineta a ridosso del mare.

Silvi Marina non è soltanto una delle località balneari più suggestive di tutto l’Abruzzo, ma è anche nota per le sue acque incontaminate e l’efficienza dei servizi offerti, motivo per cui da diversi anni la località è stata premiata con la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Sul litorale si alternano tratti di spiaggia libera e stabilimenti balneari.

Questa località abruzzese è quindi la destinazione ideale per una vacanza rilassante al mare. fare immersioni subacquee, snorkeling praticare windsurf e beach volley o pedalare sulla bellissima pista ciclabile panoramica.

