Le spiagge della Sardegna più belle che hanno vinto le 5 Vele nel 2021

Alla scoperta delle spiagge più belle e sostenibili della Sardegna, che hanno ottenuto il prestigioso premio 5 Vele nel 2021

La Sardegna è terra di antiche tradizioni e spiagge paradisiache, dalle atmosfere caraibiche. Non a caso si tratta della Regione italiana che ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nella Guida annuale “Il Mare più bello”, realizzata da Legambiente e il Touring Club. Nel 2021 sono 45 le più belle zone balneari del nostro Paese selezionate fra i 98 comprensori turistici.

Leggi anche: Le spiagge più belle e pulite d’Italia premiate con le 5 vele: l’elenco 2021

Come anticipato, in testa alla classifica troviamo la Sardegna, premiata con ben sei comprensori a Cinque Vele. Importanti anche i riconoscimenti ottenuti da Toscana, Puglia, Campania e Sicilia mentre il Trentino-Alto Adige è al top con 3 laghi a Cinque Vele. Il premio Cinque Vele non viene assegnato soltanto per la bellezza delle località balneari, ma prende in considerazione anche la pulizia, la gestione del territorio e i servizi offerti.

È motivo d’orgoglio per Legambiente Sardegna animare la classifica nazionale con un nuovo comprensorio sardo che riceve quest’anno le 5 Vele – commenta Marta Battaglia, direttrice di Legambiente Sardegna – È sintomo di dinamismo, capacità di innovazione e di interpretazione intelligente delle sfide che il presente pone a territori preziosi e fragili come quelli costieri, più esposti di altri ai cambiamenti climatici e dunque in prima fila nella sperimentazione di strategie efficaci.

Ecco dove si trovano le spiagge più belle e pulite della Sardegna

Ma quali sono i comprensori premiati quest’anno da Legambiente e dal Touring Club? Ecco tutte le località che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento.

Chia (Domus de Maria), costa Sud-ovest

Golfo di Oristano, Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Mal di Ventre – Cabras (Or)

Planargia, costa Ovest – Bosa (Or)

Gallura costiera e Area Marina Protetta Capo Testa, costa Nord-est

Baronia di Posada e Parco di Tepilora, costa Est – Comuni di Posada e Siniscola (Nu)

Litorale di Baunei, costa Est

Fonte: Touring Club

Leggi tutti i nostri articoli sulle spiagge: