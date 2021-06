Le 10 spiagge e calette più belle della Toscana

Alla scoperta delle spiagge e delle calette più suggestive della Toscana, terza Regione italiana per numero di Bandiere Blu assegnate

Toscana è ricca di spiagge meravigliose. Sono ben 17 le località balneari che hanno ottenuto le Laè ricca di spiagge meravigliose. Sono ben 17 le località balneari che hanno ottenuto le Bandiere Blu , il prestigioso titolo assegnato ogni anno dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale (Fee). Non è facile stilare una classifica delle spiagge più belle della Toscana, ma abbiamo comunque provato a scegliere per voi dieci tra le località più suggestive della sua costa, che meritano di essere visitate durante una vacanza al mare avventurosa o con la famiglia.

Spiaggia delle Rocchette, Castiglione della Pescaia (Grosseto)

Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, vanta un mare blu e incontaminato. In questo tratto di costa il fondale è basso e la sabbia dorata. Questo piccolo paradiso naturale è incorniciato dalla rigogliosa vegetazione maremmana. La località, che rientra tra quelle premiate con la Bandiera Blu, si distingue anche per la tutela e la valorizzazione dell’ecosistema costiero e per la conservazione dell’habitat dunale, con il coinvolgimento di scuole, cittadini e turisti.

Cala del Gesso (Grosseto)

Potrete raggiungere Cala del Gesso dalla località di Porto Santo Stefano passando per la strada panoramica e poi attraversando la via dei Pionieri. Il consiglio è di chiedere indicazioni agli abitanti del luogo. È una delle cale più belle dell’Argentario e di tutta la Toscana e vi regalerà una vista mozzafiato.

Cala Bagno delle Donne, Talamone (Grosseto)

Cala Bagno delle Donne si trova nel Parco della Maremma, nella località di Talamone, in provincia di Grosseto. È protetta da un promontorio roccioso. Qui il mare è profondo e limpido, perfetto per le immersioni. La si raggiunge tramite una scaletta piuttosto ripida, dopo aver attraversato il paese.

Baia del Quercetano, Castiglioncello (Livorno)

La baia del Quercetano, a Castiglioncello (frazione di Rosignano Marittimo) vale assolutamente la pena di essere visitata. Grazie alla sua conformazione naturale, questo tratto di costa è riparato dai venti. Sulla sua spiaggia dorata a forma di mezzaluna vi sono stabilimenti balneari, bar e piccoli ristoranti con vista mare. È la meta perfetta anche per le famiglie con bambini.

Cala Violina (Grosseto)

Cala Violina è una caletta della Maremma molto suggestiva, nel cuore della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino. Ha sabbia bianca e un mare incredibilmente cristallino. È racchiusa tra due promontori. Una caratteristica la rende unica: i suoni che la spiaggia produce quando viene calpestata da chi la attraversa nei periodi di basta stagione, quando questi luoghi non sono affollati.

Spiaggia di Collelungo (Grosseto)

La spiaggia di Collelungo è tra le località di mare più caratteristiche della Maremma. È situata qualche km più a sud rispetto a Marina di Alberese, nel tratto costiero sovrastato dalla Torre di Collelungo. Qui le dune di sabbia sono sinuose e dorate e l’area circostante è ricca di vegetazione. Questa spiaggia è il posto ideale per chi cerca un’oasi di pace.

Spiaggia della Feniglia (Grosseto)

La spiaggia della Feniglia si trova all’interno della suggestiva Riserva Naturale Duna Feniglia. È circondata da pinete, macchia mediterranea e piante caratteristiche come giglio di mare, lentisco, mirto, eriche e euforbia. Il mare è limpido, con fondali sabbiosi e digradanti, ideale per nuotare. Potrete raggiungere la spiaggia da Cala Galera o dall’ingresso della Riserva.

Spiaggia di Cavoli (Isola d’Elba)

È una spiaggia sabbiosa, considerata tra le più belle della Toscana e particolarmente apprezzata dai più giovani. Per prendere il sole e fare un bagno indimenticabile in questo suggestivo litorale dovete raggiungere la zona occidentale dell’isola d’Elba. Si trova nella zona occidentale dell’isola. Qui il mare è cristallino e la vegetazione è incontaminata, tipica della macchia mediterranea.

Marina di Alberese (Grosseto)

Marina di Alberese è la spiaggia più celebre Parco della Maremma ed è anche quella più facilmente raggiungibile. È un lungo tratto di spiaggia libera e incontaminata, composta da sabbia fine e circondata dal verde della fitta macchia mediterranea. In questo lungo litorale il mare è cristallino mare è cristallino. A rendere ancora più caratteristica questa spiaggia toscana è la presenza di tronchi d’albero e rami chiari sparsi sulla sabbia dorata, con cui vengono realizzate delle piccole capanne rudimentali che offrono riparo dal sole.

Spiaggia della Giannella (Grosseto)

La spiaggia della Giannella si trova all’interno della Riserva Naturale Duna Feniglia. È adatta per gli sport acquatici, con particolare riferimento alla vela. I fondali sono bassi e digradano lentamente, una caratteristica che la rende ideale alle vacanze delle famiglie con bambini, che potranno giocare in tutta tranquillità.

