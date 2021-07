Sardegna, le bellissime spiagge di Budoni diventano accessibili ai disabili

Sono ancora troppe le spiagge italiane che restano inaccessibili per i disabili. Sembra assurdo, ma nel 2021 la realtà dei fatti è molto triste e il mare resta un sogno irraggiungibile per tante persone. Per rendere le spiagge accessibili a tutti, il comune di Budoni, nella costa nordorientale della Sardegna, ha effettuato un importante investimento per abbattere ogni forma di barriera e potenziare i servizi. Un bel progetto che vorremmo vedere anche nel resto delle spiagge del Bel Paese.

A Budoni l’attenzione per i turisti disabili si nota già nei parcheggi, dove sono previsti nove posti riservati a persone con mobilità ridotta. Su litorale è stato posizionato oltre un chilometro di passerelle per consentire a tutti l’accesso agli arenili preferiti. L’ingresso al mare è garantito dalle nove sedie “job” a rotelle da sabbia sparse su tutta la costa. Sulle spiagge sono stati installati anche servizi igienici destinati ai disabili e alcune attrazioni del parco giochi sono state studiate appositamente per poter essere fruite da tutti. E non finisce qua.

Questo comune sardo ha lanciato anche il sito web Budoni Welcome, che raccoglie tutte le informazioni utili ai turisti disabili per pianificare al meglio soggiorno a mare, a partire dalle spiagge, i ristoranti e tutte le strutture attrezzate per accogliere chi ha una mobilità ridotta.

Nella nostra destinazione finalmente qualunque ospite, senza distinzione alcuna, può venire in vacanza sentendosi come a casa propria commenta il consigliere delegato all’inclusività del comune di Budoni, Fabrizio Mesina. – L’obiettivo che ci siamo posti predisponendo questo piano è di garantire a tutti coloro che soggiorneranno sulle nostre spiagge di poter trovare i servizi e le strutture di cui hanno necessità. Per noi l’inclusione è far sì che nessuno debba chiedersi se il nostro territorio sia adatto a trascorrervi una vera vacanza: la risposta è sì, per tutti.

La mappa delle spiagge di Budoni inclusive

Di seguito riportiamo la mappa delle spiagge di Budoni prive di barriere architettoniche, dotate di passerella, sedia Job, bagni e parcheggi per i diversamente abili:

Potete consultare tutte le altre informazioni sulla piattaforma Budoni Welcome

Fonte: Budoni Welcome

Leggi anche: