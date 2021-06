Le spiagge più belle da non perdere a Tropea

Tropea è tra le mete estive più gettonate del Sud Italia per il mare e i suoi suggestivi scorci naturalistici. Ecco quali sono le sue spiagge più belle

La Calabria vanta bellissimi litorali, tra i più belli di tutta la penisola italiana, che si affacciano sul Mar Ionio e sul Mar Tirreno. Tra le spiagge calabresi da non perdere ci sono quelle di Tropea, considerata la Perla dello Jonio.

Tropea è una delle destinazioni più ambite nel periodo estivo, tutto merito di un mare cristallino e di distese di sabbia bianca, anche se negli ultimi anni la zona è a tratti vittima dell’erosione costiera. Questo comune, che sorge sull’affascinante Costa degli Dei, è stato proclamato Borgo dei Borghi 2021, prestigioso riconoscimento che conferma la sua straordinaria bellezza. Il periodo estivo è sicuramente il momento per visitare Tropea e fare dei bagni indimenticabili nelle acque turchesi del Tirreno. Scopriamo 6 località balneari imperdibili di Tropea!

Leggi anche: 7 spiagge (più una) che sembrano i Caraibi, ma si trovano in Italia

Spiaggia della Rotonda

La spiaggia della Rotonda è considerata tra le più imperdibili della zona perché offre un panorama mozzafiato perché si apre a ridosso di una rupe a strapiombo sul mare. Tra le frequentate della zona, questa spiaggia è formata da un arenile stretto e lungo di sabbia bianca. La spiaggia è delimitata dallo scoglio di San Leonardo, dal quale si può godere di una vista mozzafiato.

Spiaggia del Cannone

La spiaggia del Cannone è un angolo di paradiso tranquillo perché tra le spiagge di Tropea è certamente una delle meno frequentate. Si trova nascosta tra il porto turistico e lo scoglio di San Lorenzo. È il posto ideale per chi cerca una spiaggetta in cui rilassarsi, lontano dalla confusione.

Spiaggia ‘A Linguata

La spiaggia ‘A Linguata è una delle più grandi di Tropea. In questo tratto la sabbia è bianchissima e il mare assume diverse sfumature di turchese. Questa spiaggia è molto amata dai giovani perché ospita un campo di beach volley ed è possibile praticare snorkeling e noleggiare canoe e pedalò. Facilmente raggiungibile dal lungomare, si trova nelle vicinanze spiaggia di Marina dell’Isola e termina con gli scogli chiamati I Missaggi.

Spiaggia Marina dell’Isola

La spiaggia Marina dell’Isola si trova vicino all’Isola Bella e a destra rispetto alla spiaggia della Rotonda. È una piccola porzione di litorale di sabbia bianca e fine molto frequentato, per questo conviene arrivare non troppo tardi per non trovare confusione. Vi si accede dalla spiaggia della Rotonda.

Spiaggia del Convento

La spiaggia del Convento ha un paesaggio unico dato dai fondali limpidi, un vero e proprio paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni subacquee. Qui l’acqua è profonda, quindi non troppo consigliata per i bambini.

Grotta del Palombaro

La grotta del Palombaro è raggiungibile solo costeggiando l’isolotto, ma è una delle spiagge più romantiche di Tropea. Fatevi una bella nuotata o noleggiate un pedalò, ne vale davvero la pena!

Leggi tutti i nostri articoli sulle spiagge: